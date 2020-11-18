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Erbil Valisi Covid-19’a yenik düştü

Erbil Valisi Ferset Sofi, korona virüs sonucu hayatını kaybetti.

Genel 18.11.2020, 10:35
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Erbil Valisi Covid-19’a yenik düştü

Erbil Valisi Ferset Sofi, korona virüs sonucu hayatını kaybetti.

Erbil Valisi Ferset Sofi, yaklaşık bir ay önce yakalandığı korona virüs (Covid-19) nedeniyle sabah saatlerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Erbil Kaymakamı Nebez Ahmet, 42 yaşındaki Erbil Valisi Ferest Sofi’nin Türkiye’de gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Erbil Valisi’nin Basın Ofisi, Sofi’nin geçen ayın 20’sinde korona virüsüne yakalandığını açıklamıştı.
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