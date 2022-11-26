Erbaş: "DEAŞ, Boko Haram ve FETÖ gibi terör örgütleri İslam’ın en temel kavramlarını dahi istismara cüret ediyor"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bulgaristan’da katıldığı Bölge Müftüleri Toplantısı’nda, "DEAŞ, Boko Haram ve FETÖ gibi eli kanlı terör örgütleri ve kukla yapılar, İslam’ın en temel kavramlarını dahi istismara cüret ediyor. Bu bunalımdan çıkmanın tek bir yolu var. Dini ve kültürel köklerimizle günümüz dünyası arasında sağlıklı bir bağ kurmalıyız" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bulgaristan’da temaslarını sürdürüyor. Erbaş, Varna kentinde düzenlenen Bulgaristan Bölge Müftüleri Toplantısı’na katıldı. Toplantıda konuşan Erbaş, Bulgaristan’a yaptıkları ziyareti hayırlı bir vesileyle gerçekleştirdiklerini belirterek, bu doğrultuda Medresetü’n Nüvvab’ın 100. kuruluş yıl dönümünü idrak edeceklerini söyledi. Dünyanın siyasi, askeri, iktisadi ve içtimai açıdan baş döndürücü bir değişimden geçtiğini belirten Erbaş, “Bu değişim sürecinde adalet ve merhamet gibi vazgeçilmez değerler dahi anlamını yitirebiliyor. Bundan da en fazla İslam toplumları etkileniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak hem ülkemizde hem de soydaş ve dindaşlarımızın yaşadığı coğrafyalarda bu derin kriz ve bunalımları aşmada sorumluluk üstlenecek, her açıdan donanımlı nesiller yetişmesi uğruna tüm imkanlarımızla çalışmalı ve bilhassa eğitim faaliyetlerine katkı sunmaya devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Erbaş, Bulgaristan bölge müftülerine hitap ederek, “Türk-İslam medeniyetinin en nadide izlerini bıraktığı bu güzide topraklarda görev yapıyorsunuz. Bu hem büyük bir nimet hem de büyük bir sorumluluktur. Köy köy, bucak bucak, mahalle mahalle Allah yolunda ter döküyor, medeniyetimizi her türlü güçlüğe rağmen diri tutuyorsunuz. Ecdadımızın deyişiyle ‘hademe-i hayrat’ olarak görev yapıyor, yani hayra hizmet ediyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun” dedi.

Müslümanların yaşadığı coğrafyalarda insanların savaş ve sefaletle boğuştuğuna dikkat çeken Erbaş, Türkiye’nin merhamet medeniyetinin mensubu olarak dünyanın neresinde olursa olsun haksızlığın karşısında durduğunu, barış için samimi çaba gösterdiğini vurguladı.

“DEAŞ, Boko Haram ve FETÖ gibi eli kanlı terör örgütleri, İslam’ın en temel kavramlarını dahi istismara cüret ediyor”

Dünyada teknolojinin gelişimiyle bilgiye erişimin kolaylaştığını ve buna bağlı olarak da bilginin doğruluğu ve güvenliğinin tartışmalı hale geldiğini kaydeden Erbaş, “Bu baş döndürücü hızda dini ve kültürel kimliklerin erozyona uğradığını görüyoruz. Nefret dili, aşırıcılık, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, her türlü dinsel nefret ve İslamofobi’nin giderek yayıldığına da şahit oluyoruz. DEAŞ, Boko Haram ve FETÖ gibi eli kanlı terör örgütleri ve kukla yapılar, İslam’ın en temel kavramlarını dahi istismara cüret ediyor. Bu bunalımdan çıkmanın tek bir yolu var. Dini ve kültürel köklerimizle günümüz dünyası arasında sağlıklı bir bağ kurmalıyız. Bu noktada, kendisini iyi yetiştirmiş, çağı iyi okuyan din insanlarına çok büyük görevler düşüyor. İdeallerine bağlı, geniş bir ufka sahip, sağlam bir özgüvenle yürüyen, dini ve kültürel açıdan mensubu olduğu medeniyetin idraki içinde olan nesiller yetiştirmek için, bizler de manevi rehberler olarak, böyle hareket etmeliyiz. Çağımız, insanımız, cemaatlerimiz bizlerden bunu bekliyor” dedi.

“Sapkın düşünce ve inanışları aramıza sokmayalım”

Tarih boyunca İslam toplumlarının yaşadığı sorunlarda düşmanlardan ziyade iç fitne, tefrika ve kavgaların etkili olduğunu aktaran Erbaş, “Bu toprakların mayasında olmayan sapkın düşünce ve inanışları şu veya bu gerekçeyle aramıza sokmayalım. Bulgaristan’da Türk-İslam medeniyetinin en nadide örneklerinden olan mevlid kültürümüzü yaşatalım. Sofya başta olmak üzere bu alanda yapılan çalışmaları büyük takdir ve mutlulukla izliyoruz” şeklinde konuştu.

Toplantıya Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel, Bulgaristan Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı Aliş, Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmet, Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı Hasan Güçlü, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II Başkanı İhsan Açık, Sofya Din Hizmetleri Müşaviri Erdal Atalay, Burgaz Din Hizmetleri Ataşesi Mehmet Ungan ile Bulgaristan bölge müftüleri katıldı.