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Epilepside ilk müdahalenin önemi kısa filmle anlatıldı

Epilepsi ve Yaşam Derneği’nin projesi kapsamında ünlü isimler Wilma Elles, basketbolcu Ege Arar, Abdurrahman Delen ve Mansur Yavaş, "Hayata Tutun" filmi için bir araya geldi. Epilepside ilk müdahalenin önemini anlatmak ve insanları bilinçlendirmek için hazırlanan kısa film büyük ilgi gördü.

Genel 24.02.2022, 13:32
Epilepside ilk müdahalenin önemi kısa filmle anlatıldı

Epilepsi ve Yaşam Derneği’nin projesi kapsamında ünlü isimler Wilma Elles, basketbolcu Ege Arar, Abdurrahman Delen ve Mansur Yavaş, "Hayata Tutun" filmi için bir araya geldi. Epilepside ilk müdahalenin önemini anlatmak ve insanları bilinçlendirmek için hazırlanan kısa film büyük ilgi gördü.

Epilepsi ve Yaşam Derneği, epilepside ilk müdahalenin önemine dikkat çekmek amacıyla "Hayata Tutun" isimli bir proje başlattı. Projede Epilepsi ve Yaşam Derneği Başkanı Ebru Öztürk ve yönetimi, çeşitli kurumların da desteğiyle kısa film hazırladı. Yapımcılığını Dilek Çakır’ın üstlendiği kısa filmin yönetmenlik koltuğuna Kadir Ergin otururken, filmin senaryosunu ise Serkan Aygören hazırladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yanı sıra ünlü ozan Abdurrahman Delen, Galatasaraylı basketbolcu Ege Arar, Wilma Elles ve dünyaca ünlü küçük ressam Mikail Akar gibi ünlü isimler de projeye destek verdi. Toplumun yüzde 40’ını ilgilendiren bir konunun ele alındığı filmde oynayan figüranların hepsinin gerçek epilepsi hastaları olduğu öğrenildi. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde vizyona giren kısa filmin Ankara’da galası yapıldı. Kısa film kısa sürede büyük ilgi gördü.

"Sanatla anlatıyoruz"

Galada kısa film çalışmasında emeği geçenlere Ebru Öztürk tarafından plaket takdim edildi. Galada konuşan Epilepsi ve Yaşam Derneği kurucusu ve Başkanı Ebru Öztürk, "Tek ricamız ilk yardım videosunun medya ve sosyal medyada paylaşılarak, halkımızın epilepsi konusunda bilinçlenmesini sağlamak. 14 Şubat Dünya Epilepsi Günü’nde Batman’dan Edirne’ye, Trabzon’dan Muğla’ya kadar farklı noktalarda halkımızı bilgilendirmek için farkındalık seminerleri düzenlendi. 2003’den bugüne nörolog, psikolog, psikiyatrist ve avukat ile anlattığımız konuları ilk kez sanatla anlatıyoruz" dedi.

"Herkes birer epilepsi adayı"

Vatandaşlardan empati yapmalarını isteyen Öztürk, herkesin bir epilepsi adayı olduğunu vurguladı. Öztürk, "Epilepsililer olarak İçişleri Bakanlığına ’Engelsiz Engelliler’ ile istihdam, Sağlık Bakanlığına televizyon kanallarında yayınlamak için ilk yardım spotu, Milli Eğitim Bakanlığına rehber öğretmenleri bilinçlendirmek için ilk yardım eğitimi projesini sunduk. Sırada Gençlik ve Spor Bakanlığına sunacağımız projemiz var" diye konuştu.

"Var gücümüzle mücadele ediyoruz"

Derneğin faaliyetlerine de değinen Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin sosyal, psikolojik, hukuki, ekonomik, sosyolojik, eğitim konularında epilepsiyle ilgili bilinçlenmesi, epilepsililerin hayata tutunabilmesi, toplumdan dışlanmaması, ilk yardımın öğretilmesi, nöbetleri nedenle epilepsililerin okuldan, işten ve sosyal ortamlardan izole edilmemesini sağlamak için var gücümüzle mücadele ediyoruz ve edeceğiz. Üniversitelerde seminerler vermeye, içişleri bakanımıza sunduğumuz ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün müspet yaklaştığı engelli istihdam projemizi hayata geçirme çalışmamızla farkındalık oluşturulacak. Sağlık Bakanlığı ile kamu spotu hazırlama konusunda bize dönüşler olumlu olursa çok daha fazla kişiyi bilgilendireceğiz. Milli eğitim bakanımıza rehberlik öğretmenlerimizin bilinçlendirilerek, öğrencilerimizin okul hayatında devamlılığı için başvuruda bulunduk, kendilerinden cevap bekliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığına eğitsel oyun çalışmamızı sunacağız. Kişilerin bilgilenmesi, hayata tutunması, istihdam edilmesi, ilk yardım ile hayat kurtarılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2003’den bugüne ülkemizin tek epilepsi hasta derneği olarak hiçbir dil, din, mezhep, ırk, parti, cinsiyet, ayırt etmeksizin toplumsal yararları dikkate alarak çalışmalar yaptık ve aynı şekilde devam edeceğiz. Epilepsiyi kabullenebilen kişilerin büyüyen güç birliği, bilinçlenen halkımızla daha iyiye gideceğine inancımız tamdır. Siz misafirlerimize en kıymetli hazinemiz zamanınızı ayırdığınız için sanatçılarımıza gönüllü desteklerinden dolayı çok teşekkür eder, iyi seyirler dileriz."

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