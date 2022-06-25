Epilady Kişisel Bakım Salonu Nuriye Hagi Atak franchise veriyor

Kadın istihdamına ve kadınların bir meslek sahibi olmalarına destek olmaya büyük önem veren Epilady Kişisel Bakım Salonu sahibi Nuriye Hagi Atak franchise veriyor.

Kadın istihdamına ve kadınların bir meslek sahibi olmalarına destek olmanın hem ülke hem de bireysel olarak kadınların ekonomik özgürlüğüne katkı sağlayacağına dikkat çeken Nuriye Hagi Atak, işletmelerinde kadın istihdamına önem vermeyi öncelikli amaç edindiğini ifade etti. Başarılı işletmeci ve iş kadını Nuriye Hagi Atak bu başarılarını çeşitli ödüllerle de taçlandırdı.

Sultanbeyli merkez olmak üzere Gebze’de de bir şubesi olan Epilady, tüm bu tecrübesini yaygınlaştırmak amacıyla artık franchising sistemi ile büyümeyi hedefliyor. Tüm mesleki, cihaz kullanım teknikleri ve personel hijyen eğitimlerini merkezinde veren Epilady markası, mağaza açılana kadar devam eden eğitimlerini mağaza açıldıktan sonra da yerinde sürdürüyor. Kendi mimarlarının gerçekleştirecekleri mağaza kurulumunun açılışını da merkez gerçekleştiriyor.

Nuriye Hagi Atak’ın kişisel bakım salonları kadar iddialı olduğu, piyasada tercih edilen Nroise Cosmetic bakım ürünleri de Epilady kişisel bakım salonları markasıyla beraber franchise ediliyor. Yaklaşık 500 bin ila 600 bin gibi bir maliyetle kurulan kişisel bakım salonları yüzde 30 ile yüzde 40 arasında bir kar marjı sunuyor. Yaklaşık 8 ile 12 ayda yatırımını geri döndüren marka 150 bin franchise giriş bedeli alıyor. Öte yandan İnanır Güzellik Akademisi mezunu olan Atak, usta ve usta öğreticilik belgelerine sahip. Atak profesyonel iş hayatından sonra kendi işletmelerini kurarak, profesyonel hayatının getirdiği tecrübeleri kendi işletmelerine aktardı.