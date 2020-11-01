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Enkazdan geriye fotoğraflar kaldı

ENKAZDAN GERİYE FOTOĞRAFLAR KALDI.

Genel 01.11.2020, 16:23
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Enkazdan geriye fotoğraflar kaldı

İzmir Bayraklı’daki Rıza Bey Apartmanı’ndan çıkan aile albümleri bir araya toplandı, mutlu günlerde çekilen fotoğraflar hüzünlendirdi.

İzmir Bayraklı’daki 8 katlı 29 daireli bina depremde yıkıldı. 14 kişinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı, 18 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. 388 personelin binayı 6 ayrı bölüme bölerek gerçekleştirildiği çalışmalarda 25 kişi hala aranırken, enkaz yığınlarından aile albümleri çıkartılarak "Hayrat" standına konuldu. Mutlu günleri ölümsüzleştiren fotoğraflar hüzünlendirdi. Fotoğraflar, sosyal medyada paylaşılarak fotoğraf sahiplerinin yakınlarına ulaşılmaya çalışılıyor.

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