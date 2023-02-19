Enkazdan çıktı, itfaiyeci olup enkaza koştu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 1999 yılındaki depremde babasıyla birlikte enkaz altında kalan Cihat Karagöz, itfaiyeci olup Hatay’da onlarca can kurtardı. Bir başka itfaiyecinin ailesi ise Adıyaman’da enkaz altında kaldı. Gözünü bile kırpmadan bölgeye koşan itfaiyecinin azmini meslektaşları anlattı.

“Asrın felaketi” olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler hiç düşünmeden yola çıktı. Gölcük depreminden edindikleri tecrübeyi sahaya yansıtan ekiplerin başarısı her kesim tarafından konuşuldu. Depremden saatler sonra enkaz altından tek tek vatandaşları kurtaran ekiplerin zaman zaman gözleri doldu.

Kaçak su cihazı ile tek tek tespit ettiler

Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş bölgesinde görev alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, enkazların üzerinde İSU’nun kaçak su tespit etmek için kullandığı cihazla dinleme yaptı. Ses alan ekipler, gözlerini bile kırpmadan büyük hasar alan binalara daldı. Enkazdan çıkartılan her canlının ardından ekipler birbirlerine sarıldı. Gölcük depreminde yakınlarını, ailelerini kaybeden Kocaelili itfaiyecilerin başarısı Türkiye’ye örnek oldu. Her birinin hikayesi ise duyanların gözlerini doldurdu.

“1999 yılında enkazda kaldı, şimdi itfaiyeci oldu hayat kurtarıyor”

19 yaşındayken 1999 yılında Gölcük’te yaşanan depremde babasıyla birlikte enkaz altında kaldığını ifade eden, şu anda 42 yaşında olan Kocaeli itfaiyesi çalışanı Cihat Karagöz, "Afet haberini alır almaz yola çıktık. İnsanlarımıza faydalı olmak için, insanlarımızı enkaz altından almak için geldik. 14-15 saatlik yolculuk sonrasında Kahramanmaraş’a ulaştık. Beşinci günde Hatay’ın Antakya ilçesine geldik. O günden beri vatandaşlarımıza hizmet vermeye ve vatandaşlarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. Enkazda birçok arama kurtarma faaliyetlerinde vatandaşlarımızı canlı olarak enkaz altlarından kurtardık. Faydalı olduysak ne mutlu bize, derdimiz insanlara faydalı olabilmek, canlarını kurtarabilmek" dedi.

3 aylık üçüz çocukları olduğunu dile getiren bir itfaiyeci de, "Dün beş tane canlı çıkardık, iki tanesi çocuktu. Her canlı çıkardığımızda anne babamızın yerine koyuyoruz, yaşıyoruz. Bu duygunun tarifi yok kesinlikle" diye konuştu.

"Ses gelince kendi enkazını bırakıp, ses gelen yerdeki kişileri kurtardı"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, "Hüseyin kardeşimizin Adıyaman’da ailesi enkaz altında kaldı. Biz depremi 04.17’de aldığımızda 1 saat sonrasında Kocaeli’nden Adıyaman’a ve Kahramanmaraş’a hareket ettik. Adıyaman’a varan Hüseyin kardeşimiz iki tane enkazın yanına gitti. Bir tanesi ailesinin olduğu enkaz bir tanesi yan taraftaki yerde sesi duyunca ailesinin enkazını bırakarak yan taraftaki komşusunu çıkardı. Daha sonra kendi enkazına giderek iki yakınını canlı olarak çıkarttı. Tabi rahmetli olanlar da vardı böyle bir duyguyu da yaşamış olduk" şeklinde konuştu.

"İtfaiye ekiplerimiz arama kurtarma konusunda özel bir eğitim alıyorlar"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da depremin ilk saatiyle birlikte yola çıkarak bölgeye geldi. Ekiplerin yanından bir an olsun ayrılmayan Büyükakın, kurtarma, lojistik çalışmalarını yerinde yönetti. İtfaiye ekiplerinin arama kurtarma konusunda özel bir eğitimden geçtiklerini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, "Bizim itfaiye ekiplerimiz arama kurtarma konusunda özel bir eğitim alıyor. Sürekli olarak tatbikatlarını yapıyorlar. Normal zamanlarda Kocaeli’de kurtarma faaliyetlerini yürütüyorlar ama eğitimlerini de düzenli olarak alıyorlar. Biz afetler için 3 tane tır hazırlamıştık. Bunlardan bir tanesi itfaiyenin acil müdahale tırı, onun içerisinde yatakhanesinden müdahale ekipmanlarına kadar her şeyi var. Bir afet anında tıra atlayıp afet bölgesine hızla gidebiliyorlar. O günde oraya ilk varan ekiplerden bir tanesi bizim ekibimizdi. Afetten bir saat sonra yola çıktılar, tahmin ediyorum ki akşam saatlerinde oraya vardılar" diye konuştu.

"Çok güçlü kadroları var ve çok sağlam yürekleri var"

"Çok güçlü bir kadroları var ama kadronun gücünden, ekipmanın gücünden, aldıkları eğitimin kalitesinden daha önemlisi çok sağlam yürekleri var" diyen Büyükakın, "Cesaretle o enkazların arasına giriyorlar. Evet tedbir alıyorlar ama sonuçta tedbir aldığınız binanın yan tarafında, ilave artçı depremin ardından yıkılabilecek binalar da duruyor. Oraya girmek cesaret istiyor. Yurt dışından gelen profesyonel ekipler var hepsine teşekkür ediyoruz. Yabancı ekiplerin ‘asla girilmez’ dediği binalara bizim arkadaşlarımız giriyor. Bu başka bir ruh, bunu imanla cesaretle yaparsınız. Arkadaşlarımız o manada gerçekten birer kahramanlar. Şu ana kadar 82 tane vatandaşımızı canlı olarak çıkarttılar. 22 kişiyi Kahramanmaraş’ta çıkarttılar, ilk anda oraya gitmişlerdi. 15 tanesini Adıyaman’da çıkarttılar. Diğer kişileri de Hatay’da kurtardılar" şeklinde konuştu.

"Biz bu depremi 1999 yılında yaşadık, ne anlama geldiğini biliyoruz"

Burada olup bitenleri en iyi anlayan ekiplerden biri olduklarını dile getiren Büyükakın, "Biz bu depremi 1999 yılında yaşadık. Ne anlama geldiğini biliyoruz. Birçoğumuz yakınlarını kaybetti, sakat kalan akrabalarımız var. İtfaiye ekibimizde kurtarma ekibinde de o arkadaşlardan var. Dolayısıyla manevi başka bir bağ ile de oraya bağlılar. Eskiden itfaiyeciler tulumbacılar olarak adlandırılmış, o aynı zamanda kahramanlık hikayesiymiş. Aynı o ruh sanki, arkadaşlarımız da ruh amatör ruh. Kendileri profesyoneller ama ruhları amatör. Hepsini yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.