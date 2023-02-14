Enkazdan çıkardığı 100 bin TL’lik altın ve parayı sahibine teslim etti

Afyonkarahisar’dan afet bölgesindeki kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaya giden AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları üyesi, çöken ağılda, içerisinde bulduğu yaklaşık 100 bin lira değerinde altın ve para olan çantayı enkazdan çıkararak sahibine teslim etti.

AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları yönetim kurulu üyesi Mustafa Akyıldız, deprem felaketinin ardından gönüllü olarak yardım ve kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Adıyaman’a gitti. Orada koordinasyon merkezi tarafından Ahmet Hoca köyüne yönlendirildi. Burada depremde göçen bir ağılda enkaz çalışması yapan Akyıldız, çalışmaları sırasında 40 adet keçiyi canlı olarak kurtarırken, enkazda altında kalan, içinde bir miktar para, 20 adet ata lira ve 25 adet çeyrek altını sahibi Hüseyin Yalçın’a elleriyle teslim etti.