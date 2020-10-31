Enkazdan 9,5 saat sonra çıkartılan 14 yaşındaki Günay hastaneye sevk edildi
İZMİR’DE MEYDANA GELEN 6.6 ŞİDDETİNDEKİ DEPREMDE EN KAZA DÖNEN BİNADAN 9-5 SAAT SONRA SAĞ OLARAK KURTARILAN 14 YAŞINDAKİ GÜNAY ÖZIŞIK, HASTANEYE SEVK EDİLDİ. SAĞLIK DURUMU İYİ OLAN GÜNAY’IN ANNESİ DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI.
İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde en kaza dönen binadan 9,5 saat sonra sağ olarak kurtarılan 14 yaşındaki Günay Özışık, hastaneye sevk edildi. Sağlık durumu iyi olan Günay’ın annesi duygusal anlar yaşattı.
İzmir’deki depremden 9,5 saat sonra sevindirici bir haber geldi. Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle enkaza dönen Doğanlar Apartmanı’ndan bir kişi daha yaralı olarak çıkarıldı. 14 yaşında olduğu öğrenilen Günay Özışık, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil servise getirilen Günay, yapılan ilk müdahalesinin ardından kapsamlı kontrolünün yapılması için çocuk servisine sevk edildi.
Annesi duygulandırdı
Oğlunun peşinden hastaneye gelen annenin, acil servise alınan çocuğunu görmek için sağlık personellerine ricada bulunması duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. “Ben onun annesiyim. İyileşmesi için yanında olmalıyım. Ne olur beni de içeri alın” diyen anne, sağlık personelinin ikna etmesi sonucu acil servis önünde beklemeye başladı. Acılı anne, çocuk servisine sevk edilen Günay ile birlikte acilden ayrıldı.
Yaralı yolda hayatını kaybetti
Depremin sevindirici simalarından olan Günay’ın hemen ardından ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne getirilen bir depremzedeyi almak için kapıyı açan acil servis görevlileri, yaralının birkaç dakika önce hayatını kaybettiğini öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi, kapıları kapatılan ambulansla morga götürüldü.
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