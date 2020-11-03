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Enkazdan 91 saat sonra kurtarılan minik Ayda, hastaneye getirildi

İZMİR'DE YAŞANAN 6.6'LIK DEPREMİN ARDINDAN ENKAZ YIĞININA DÖNÜŞEN BAYRAKLI'DAKİ RIZA BEY APARTMANINDA MAHSUR KALAN 3 YAŞINDAKİ AYLA GEZGİN, DEPREMDEN 91 SAAT SONRA KURTARARAK HASTANEYE GETİRİLDİ.

Genel 03.11.2020, 10:28 03.11.2020, 11:24
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Enkazdan 91 saat sonra kurtarılan minik Ayda, hastaneye getirildi

İzmir’de depremden 91 saat sonra enkaz altından kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi.

İzmir’de yaşanan 6.6’lık depremin ardından enkaz yığınına dönüşen Bayraklı’daki Rıza Bey Apartmanında mahsur kalan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, depremden 91 saat sonra kurtararak hastaneye getirildi. Polis eskortu eşliğinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirilen minik Ayla, acil servis kapısında alkışlarla karşılandı. Minik Ayda, tedavisine devam edilmek üzere acil servise götürüldü.

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