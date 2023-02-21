Enkazdan 4 kişiyi kurtaran Tekirdağ itfaiyesi çalışmalarını tamamlayıp kente döndü

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 2 büyük depremden hemen sonra bölgeye giderek enkazdan can kurtarma çalışması yapan Tekirdağ itfaiyesi, çalışmalarını tamamladıktan sonra depremin 15’inci gününde kente dönüş yaptı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından Hatay’da 4 kişiyi enkaz altından kurtaran Tekirdağ itfaiye ekibi çalışmalarını tamamladıktan sonra şehre dönüş yaptı. Kente dönüş yapan itfaiye ekiplerini, Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanı Cengiz Çelik ve yakınları karşılayarak, çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Arama Kurtarma ve Müdahale Şube Müdürü Erdinç Coşkun, yaptığı açıklamada arama kurtarma çalışmalarında 4 vatandaşı enkazdan sağ çıkardıklarını ifade ederek, insanları yaşamda tutmak için var güçleriyle çalıştıklarını anlattı. Coşkun, ilk etapta 12 kişilik bir ekiple daha sonra 100’den fazla personel ile deprem alanında çalıştıklarını söyledi. Coşkun, "Haberi alır almaz yola çıktık. Depremin olduğu gece Hatay’a girdik. Enkazdan bir kız çocuğumuzu kurtardık. 4 vatandaşımıza umut olduk. Bizi bunlar motive etti. İskenderun ilçesinde Tekirdağ AFAD ile koordineli çalıştık. Diğer Samandağ ve Antakya ilçelerinde görevler yapıldı. Yaklaşık 2 hafta boyunca 24 saat çalıştık. Bir vatandaşımızı daha kurtarmak için durmadık" dedi.