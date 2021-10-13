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Eninden büyük yük taşıyan tır trafiği yavaşlattı

Sakarya-Kocaeli D-100 Karayolu’nda trafiğin yoğun olduğu saatlerde eninden büyük yük taşıyan tır, trafiği yavaşlattı. Yaşanan duruma tepki gösteren sürücüler ise o anları kayıt altına aldı.

Genel 13.10.2021, 11:32
Eninden büyük yük taşıyan tır trafiği yavaşlattı

Sakarya-Kocaeli D-100 Karayolu’nda trafiğin yoğun olduğu saatlerde eninden büyük yük taşıyan tır, trafiği yavaşlattı. Yaşanan duruma tepki gösteren sürücüler ise o anları kayıt altına aldı.

D-100 Karayolu Sakarya - Kocaeli arasında seyir halinde olan ve trafiğin yoğun olduğu saatlerde eninden büyük yük taşıyan tır, trafiği yavaşlattı. Yaşanan duruma tepki gösteren sürücüler ise o anları kayıt altına aldı. Araçlardan kayıt altına alınan görüntülerde, eninden büyük yük taşıyan tırın trafiği yavaşlatması, tırın arkasında kuyruk oluşturması yer alıyor.

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