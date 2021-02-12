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Enginarda soğuğa karşı seferberlik ilan edildi

Türkiye’nin en büyük enginar üretim merkezlerinden birisi olan ve yaklaşık 6 bin 500 dönümde enginar ekimi yapılan Aydın’da, üreticiler soğuk havaya karşı seferberlik ilan etti. Üreticiler, binlerce dönümde ekili olan enginarlarını soğuktan korumak için tek tek hepsinin yapraklarını bitkinin bedenlerine sararak önlem almaya başladı.

Genel 12.02.2021, 13:33
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Enginarda soğuğa karşı seferberlik ilan edildi

Türkiye’nin en büyük enginar üretim merkezlerinden birisi olan ve yaklaşık 6 bin 500 dönümde enginar ekimi yapılan Aydın’da, üreticiler soğuk havaya karşı seferberlik ilan etti. Üreticiler, binlerce dönümde ekili olan enginarlarını soğuktan korumak için tek tek hepsinin yapraklarını bitkinin bedenlerine sararak önlem almaya başladı.

Meteoroloji’nin soğuk hava uyarısı ile birlikte Aydın’da da çiftçiler soğuğa karşı seferberlik ilan etti. Kapalı alanlarda üretim yapan çiftçiler soğuğa karşı önlemlerini daha kolay alırken, açık alanda üretim yapan üreticiler ise ürünlerinin soğuk havadan korunması için gece gündüz çalışmaya başladı. Aydınlı enginar üreticileri de ürünlerinin soğuktan en az seviyede etkilenmesi için çalışmalarına devam ediyor. Binlerce dönüm alanda ekili olan enginarlarda tek tek özenle bağlama işlemi uygulanıyor. Enginar sebzesinin yaprakları bitkinin bedenini kapatacak şekilde bağlanarak soğuğa karşı önlem alınmaya çalışılıyor.

“Soğuklara karşı tedbir alıyoruz”

Enginar üreticisi Uğur Uğurlu, 500 dekar üzerinde enginar üretimi yaptıklarını belirterek, “Hasadımız Şubat sonu, Mart başı gibi başlıyor. Ürettiğimiz enginarları İstanbul, Ankara ve İzmir’e gönderiyoruz. Şu anda ise soğuklara karşı tedbir alıyoruz. Enginarlarda bağlama yapıyoruz ki aşırı soğuklarda kafasını yani enginarın kellesini korumak” diye konuştu.

“Sağlığa çok faydalı”

Enginar üreticilerinden Suat Uğurlu da, karaciğer dostu enginarı herkesin tüketmesi gerektiğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, enginarı ile ünlü Gölhisar Mahallesi’ne davet etti. Uğurlu, “Aydın’da en çok ekim alanı Gölhisar’da. Sağlığa çok faydalı, bilhassa karaciğer dostu. Ben her gün bir sabah bunun yaprağından kellesinden kaynatırım, içerim. En büyük hayalim de sayın Cumhurbaşkanımıza bu enginarı yedirmek. Yediremezsem de gözlerim açık gidecek. Cumhurbaşkanımızı köyümüze davet ediyorum ve sağlık açısından çok faydalı olan enginarı yemesini özellikle istiyorum” dedi.

“Üreticilerimiz keskin zekasını kullanıyor”

Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu ise, “Aydın Efeler ilçemizde takriben 6 bin, 6 bin 500 dönüm enginar ekimi yapıyoruz. Enginar Aydın için alternatif ürün anlamında gerçekten çok değerli bir ürün. Şu anda Aydın ili Enginar ekimi açısından Türkiye’de ikinci sırada. Tahmin ediyorum ki önümüzdeki 3-5 yıl sonra birinci sırada yer alacaktır. Tıp uzmanlarının söylediği karaciğer dostu olarak adlandırılıyor. Bunu biz değil, tıp uzmanları söylüyor. Özellikle pandemi sürecinde bağışıklık sisteminin ne kadar önemli olduğu gündeme geldiğinde, enginarın da bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, insan sağlığı açısından son derece önemli bir ürün olduğunu biliyoruz. Aydınlı üreticiler olarak, tüm ülkemizdeki vatandaşlarımızın enginarı tüketmesini tavsiye ediyoruz. Bu kadar değerli bir ürünü de soğuğa karşı koruma çabası kaçınılmaz. Tabi böyle açık alanlarda ekimi yapılan enginar gibi ürünlerde soğuğa karşı çok fazla mücadele edilemiyor. Ancak yine üreticilerimizin o keskin zekası ile bağlama dediğimiz, yani yaprakları bir bağlama aracı ile kapatarak bedeninin soğuktan etkilenmesini en aza indirebiliyorlar. Bu gerçekten son derece önemli bir konu, belki yeni ve özel bir buluş. Bu şekilde de enginar üreticilerimiz soğuğa karşı tedbirlerini alıyor” açıklamasında bulundu.
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