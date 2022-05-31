Engin Altan Düzyatan, Eminevim’in yeni reklam yüzü oldu

BDDK lisansıyla Türkiye’nin markası olarak 85 milyona hitap eden Eminevim, yeni reklam filmi için ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ile anlaştı. Başarılı oyuncunun yer aldığı reklam filminde Düzyatan, ev almak isteyenler için Eminevim ’in “Yetenekli Finansman” kampanyalarını tanıtıyor.

1991’de Emin Otomotiv ile başlayan hikâyesine, kurucusu olduğu tasarruf finansman sektöründe faaliyet gösteren Eminevim, yeni reklam kampanyasını yayınladı. Dikkat çeken reklam filminde markanın reklam yüzü ise hem kişiliği hem de yeteneğiyle milyonların beğenisini kazanan ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan oldu. Yeni reklam filmiyle izleyicilerin karşısına çıkan Engin Altan Düzyatan, Sevinç Ailesi’ne konuk olarak 6 ayda teslim ya da aylık 1.900 TL taksit tutarıyla ev sahibi olmayı sağlayan “Yetenekli Finansman” kampanyasını tanıtıyor. Ünlü oyuncu reklam filmiyle tasarruf sahiplerine hayallerini değiştirmeden, sadece finansman yöntemini değiştirerek ev sahibi olmanın mümkün olduğu mesajını veriyor.

Alaaddin imzasıyla, Kala Film’in prodüksiyonluğunda çekilen reklam filminin yönetmen koltuğunda deneyimli isim Hakan Yonat oturuyor.

30 yılda 220 bini aşan teslimat sayısıyla toplumun her kesiminden milyonlarca aileye dokunan, yüz binlerce kişinin hedeflerine ulaşmasını sağlayan tasarruf finansman sektörünün kurucusu ve lideri Eminevim; tasarruf sahiplerine sunduğu finansal çözümleri ile ev, araba ve iş yeri sahibi olma imkânları tanıyor.