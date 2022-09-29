Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi 12’nci kez kapılarını açacak

Engelli ve yaşlı bireylerin sağlık, rehabilitasyon ve profesyonel bakıma erişimlerindeki engelleri en aza indirmek ve sosyal hayatın her alanına entegre olmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen “Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi”, Ankara’da bu yıl 12’nci kez kapılarını açacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenecek 12. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün yer aldığı 1-4 Aralık tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. “Aşılmadık Engel Kalmasın” sloganıyla düzenlenecek fuar ve zirvenin tanıtımı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın katılımıyla yarın (30 Eylül) Darülaceze Başkanlığında yapılacak. Tanıtım toplantısına kamu kurumları, bakım ve sağlık sektörü başta olmak üzere özel sektör ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılacak.

Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi, tüm engelli bireyleri ilgili sektör paydaşlarıyla bir araya getirecek. Yerel yönetimlerin engelliler için yaptıkları mimari çalışmalar, kentsel düzenleme ve faaliyetlerini paylaşmaları için imkan sağlanacak. Sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine ve yaygınlaşmasına destek sağlanacak.

Engelli ve yaşlı bireylerin sağlık, rehabilitasyon ve profesyonel bakıma erişimlerindeki engelleri en aza indirmek ve sosyal hayatın her alanına entegre olmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi ile ticari çözüm ve bağlantıların geliştirilmesi ile yeni teknolojilerin paylaşılması hedefleniyor.