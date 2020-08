Engelsiz tasarımcı

Gaziantep’te yaşayan 39 yaşındaki Yavuz Akbağ, küçük yaşta geçirdiği menenjit hastalığı sonrası elinde ve ayağında oluşan kısmi felce rağmen yaptıkları tasarımlarla ailesinin geçimini sağlıyor.

Küçük yaşta geçirdiği menenjit hastalığı sonrası sağ elinde ve sağ ayağında oluşan kısmi felce rağmen hayata sımsıkı tutunan Yavuz Akbağ, emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı tasarımlarla ailesinin geçimini sağlıyor. Daha çok ahşap üzerine çalışmalar yapan Akbağ, tabak yazma, ahşap yakma, ayaklı avize, folyo ve ayna üzerine yaptıkları çalışmalarla görenleri hayrete düşürüyor.

Gücünün yettiği her şeyi yapmaya çalıştığını belirten Akbağ, “Yaklaşık 5 yıldan bu yana bu işi yapıyorum. Ahşap tasarımlara geçen yıl başladım. Gücümün yettiği her şeyi yapmaya çalışıyorum. Yani yapabileceğim her şeyi yapmaya çalışıyorum. Lambader yapıyorum, ayaklı avize, ahşap yakma, tabak yazma, folyo ve ayna üzerine çalışmalar yapıyorum. Kısacası gücümün yettiği her şeyi yapmaya çalışıyorum” dedi.

Yaptığı tasarımların kendisi için iyi bir gelir kapısı olduğunu ifade eden Akbağ, “Yaptığım ürünleri satıyorum. İyi bir gelir kapısı oluyor çok şükür. Tabak tasarımlarını 30 TL’den, kabak tasarımlarını 100 TL’den, ayaklı avizelerim 150 TL’den başlayan fiyatlarla satış yapıyorum. Yaşamamız için mecburen çalışmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Kabuklarınızı kırın”

Engeli bulunan diğer insanlara kabuklarını kırmalarını ve başka insanların gölgesi altında yaşamamaları için üretim yapmaları konusunda nasihatler veren Akbağ, "Engel bakımından konuşursak insanın engeli kafasında başka bir şey değil. Yani bir şeyler yapmak için çabalayan insanlar var ise, engelden bahsedilmesi söz konusu olamaz. Engeli göz önünde tutup da birilerinin gölgesinin altına sığınıp yaşamaktansa bir şeyler üretip, bir şeyler satmak en güzelidir. Kabuklarını kırsınlar, dünya çok güzel ve yaşamaya değer ancak üretip, çalıştıkça daha güzel hale getirebilirler. Yaptığın şey sadece senin eserin olmalı. Benim bir hayalim var. Bu dünyadan göçmeden önce kızımı büyütüp, okutmak ve mutlu bir şekilde yaşamasını sağlamak. Öldüğümde yaptığım eserlerle anılmak istiyorum” diye konuştu.