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Engellilerin sahne gösterisi mest etti

Zeytinburnu’nda "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" vesilesiyle sahne alan engelli vatandaşlardan kurulu AKDEM Müzik Grubu, sahne şovuyla izleyenlerden tam not aldı.

Genel 03.12.2021, 17:19
Engellilerin sahne gösterisi mest etti

Zeytinburnu’nda "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" vesilesiyle sahne alan engelli vatandaşlardan kurulu AKDEM Müzik Grubu, sahne şovuyla izleyenlerden tam not aldı.

Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde renkli bir etkinliğe imza attı. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programda sahne alan AKDEM Müzik Grubu, çaldıkları enstrüman ve söyledikleri şarkılarla büyük beğeni topladı. Birbirinden hareketli şarkılar seslendiren grup, kendilerini izleyenleri mest etti. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da grubun performansını büyük bir beğeniyle izledi.

Etkinlikte bir konuşma yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Gerçekten 2007’den beri başlayan 2007’de hayalini kurduğumuz tam da şimdi gördüğümüz tablo için başladığımız bir işin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle yeni bir dönemindeyiz. Doğrusu, izlerken çok duygulandım. Bu yolculuk 2007 yılında başladı. Gerçekten AKDEM’imiz Türkiye’ye örnek oldu. Kurulduğu günden bu tarafa birçok çocuğumuza, aileye, yaşlıya destek verdi. Engelleri aşma konusunda büyük mesafeler kat etti. AKDEM’i geliştirmeye devam ediyoruz. Elimizden geldiği kadar yeni imkanlarla donatmaya devam ediyoruz. Biraz önce filmde de gördüğünüz gibi birçok alanda desteklerimiz var. AKDEM’in Zeytinburnu’nun iyilik merkezi haline gelmesinde en büyük katkısı olanlar, orada çalışan ve işlerini gerçekten büyük bir gönül duyarlılığı içinde, büyük bir aşkla yürüten mesai arkadaşlarım, çalışanlarımız, öğretmenlerimiz, psikologlarımız, fizyoterapistlerimize gönülden alkış rica ediyorum” dedi.

“Ayrılık” isimli bir şarkı söyleyeceğini belirten 11 yaşındaki Rüya Çetinkaya, “2016 yılından beri müzik eğitimi alıyorum. Benim şarkı söyleme zevkim 6 aylıkken başlayan bir serüven. Ben 2011 yılından beri aynı zamanda AKDEM’de fizik tedavi alıyorum. 2016 yılında ise AKDEM’de müzik eğitimi olduğunu öğrendik. Sadece aktivite olsun diye müzik eğitimine başlamıştım ve o günden sonra müzik benim için bir ayna oldu. Yani müzikle ben istersem her şeyi başarabileceğimi anladım. Müziğin başarılarıma engel olmadığını, olamayacağını anladım” şeklinde konuştu.

Çocuğunun durumunu kabullendiğini ve yoluna eğitimle devam ettiklerini belirten anne Arzu Çırpanlı ise “Böyle etkinlikler çocuklarımız için faydalı oluyor. Sosyalleşme açısından çok faydasını görüyoruz yani kendilerini yalnız hissetmiyorlar. Onlar aslında kendilerinin çok farkındalar fakat yalnız kalma durumları oluyor bazen ama AKDEM gibi kurumların bu güzel çalışmaları yapmasından kaynaklı çok daha verimli olduklarını kendilerine ispatlayabiliyorlar. Bu kurumların daha da çoğalmasını diliyorum. Çok kısa sürede kabullendim bu durumu. Yani neden, niçin sormadım ben ve yolumuza eğitimle devam ettik. Hiç bitmedi eğitim. Bitmiyor da. Eğitim aldıkça daha çok ilerleyebiliyorlar ama tabii ki her zaman duygusal olarak bizden sonrasını düşünüyoruz” dedi.

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