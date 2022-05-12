Engelliler ‘Daha temiz bir Kapadokya’ için çöp topladı

10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan ’Engelliler Haftası’ nedeniyle Ürgüp Memiş Aksoy Rehabilitasyon Merkezinde kalan 25 gönüllü, Kapadokya bölgesinde vadi yürüyüşü yaparak çöp topladı.

Ürgüp Müftülüğü organizasyonunda yapılan etkinliğe Big Boos ile gelen engelliler hem Kapadokya’yı gezdi, hem de çöpleri toplayarak daha temiz Kapadokya için katkıda bulundu. Türkiye Diyanet Vakfı Ürgüp Şube Başkanı Mehmet Berat Tural organizasyon hakkında yaptığı açıklamada, “Bugün Engelliler Hftası nedeniyle rehabilitasyon merkezindeki dostlarımızla keyifli vakit geçirmek, eğlenmek için onlarla birlikte Devrent vadisinde çöp toplamaya başladık. Daha temiz bir Kapadokya sloganımızı devam ettiriyoruz. Bu farkındalığı her fırsatta dile getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Din Hizmetleri görevlisi Abdurahim Sayar da yaptığı açıklamada, “Dünya Engelliler Haftası münasebetiyle Ürgüp Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü olarak böyle bir etkinlik yaptık. Engelli kardeşlerimiz ile bir araya geldik. Elimizden geldiği kadar engellileriniz ile birlikte olmaya çalışıyoruz. Bu vadi yürüyüşü ve piknik etkinliği ile engellilerimizin toplumdaki değerini ortaya koymak ve onlarla etkin zaman geçirebilmek için bir mücadelemiz var. Yüce dinimiz ve Kuran-ı kerim ve Peygamber efendimiz engellilere önem vermiş. Toplumda da engellilerin önemli olduğu aşikâr” şeklinde konuştu. Herkesin bir engelli adayı olduğuna dikkat çeken Sayar; “Türkiye’de 8 milyon civarında engelli var. Her hanede 4 kişi olduğunu düşünürsek Nüfusumuzun yarısı engelliler ile mücadele ediyor. Bizler, sağlık insanlarız. Ama bir gün bizlerde engelli adayıyız" ifadelerini kullandı.

Ürgüp Memiş Aksoy Rehabilitasyon merkezinde kalan Engeli Fatma Kahraman, “Temiz olsun diye çöp topladık, etkinlik yaptık. Şişe topladık, maske topladık, poşet topladık. Çöpleri yerlere atmasınlar” dedi. Rehabilitasyon merkezinde kalan Nazan Çakıcı da; “Arkadaşımla çöp topladık, maske topladık” diye konuştu. Engelli Bahar Erdem ise yaptığı açıklamada, “Maskenizi lütfen çöp kutularına atın” şeklinde konuştu.