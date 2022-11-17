Engelliler, Bursa gezisinde

Şehir dışı gezilerini başarıyla sürdüren Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki engelli vatandaşları Bursa’da keyifli bir kültür yolcuğuna çıkardı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in Bursa’ya uğurladığı engelliler, gönüllerince eğlenerek güzel bir gün geçirdi.

Bayrampaşa Belediyesi, kültür gezilerini Bursa ile sürdürüyor. Yoğun bir katılımla devam eden gezilerin konuğu bu kez ilçedeki engelli vatandaşlar ve aileleri oldu. Belediye Başkanı Atila Aydıner’in Bursa’ya uğurladığı Bayrampaşa Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’ne kayıtlı engelliler, gönüllerince eğlenerek güzel bir gün geçirdi. Alanında uzman rehberler eşliğinde Ulu, Yeşil ve Emir Sultan camilerini; Osman Gazi, Orhan Gazi ve Emir Sultan türbelerini; Muradiye Külliyesi, Cumalı Kızık, Tarihi Çınar ve Koza Han’ı ziyaret eden engellilere gezi boyunca çeşitli ikramlar yapıldı ve öğle yemeği verildi. Mutlulukları yüzlerinden okunan engelliler, Belediye Başkanı Atila Aydıner’e teşekkür ederek duygularını dile getirdiler.