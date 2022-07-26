Engelliler 5 yıldızlı tatil yaptı

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, 5 yıldızlı otel konforundaki Kefken Yaz Kampı’nda eğlenceli bir tatil yaptı. Doğada yürüyüş yapan, denize giren, müzik eşliğinde dans eden engelliler, üç gün boyunca unutulmaz zamanlar yaşadı.

Bağcılar Belediyesi, sosyal etkinlikler çerçevesinde Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda eğitim gören kursiyerler için bir tatil organize etti. Her engel grubundan öğrencilerin yer aldığı kafile, Kocaeli’de bulunan Bağcılar Belediyesi Kefken Yaz Kampı’na götürüldü.

Modern tesislerde ağırlandılar

Aileleriyle kamp alanına giden özel çocuklar, 5 yıldızlı otel konforunda modern ve donanımlı tesislerde ağırlandı. Engelliler, maviyle yeşilin kesiştiği noktada hem spor yaptı hem de doğa yürüyüşüne çıktı. Sıcaklığın arttığı dakikalarda ise davetliler, kendilerini denizin serin sularına bırakarak ferahladılar. Engelliler, ilginç jeolojik yapısıyla dikkat çeken Pembe Kayalar’ı da gezerek bol bol fotoğraf çektirdi.

Keyifli ve yararlı zaman geçerin engelliler, kendilerine bu imkânı sunan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’e teşekkür etti.