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Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak ‘Erişilebilirlik Logosu’ tanıtıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı erişilebilir uygulamaların yaygınlaştırılması ve görünürlüğünün artırılması gerekliliğinden hareketle Türkiye’de kullanılacak Erişilebilirlik Logosu’nu tanıttı.

Genel 22.02.2022, 12:56
Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak ‘Erişilebilirlik Logosu’ tanıtıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı erişilebilir uygulamaların yaygınlaştırılması ve görünürlüğünün artırılması gerekliliğinden hareketle Türkiye’de kullanılacak Erişilebilirlik Logosu’nu tanıttı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Fatma Öncü ve Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç’un katılımıyla gerçekleştirilen törende, Erişilebilirlik Logosu’nu tanıttı. Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına kullanılacak olan logo, erişilebilirlik standartlarını taşıyan kuruluşlara verilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’da yapılan düzenleme gereği illerde kurulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme komisyonları tarafından düzenli olarak kamu kullanımına açık binalar, açık alan kullanımları ve toplu taşıma araçları denetlenmekte. Bu denetimler sonucunda Türkiye’de engelli ve yaşlılar başta olmak üzere hareketliliğinde kısıtlılık yaşayan herkesin toplumsal hayata katılımında, onları engellemeyen, tam tersine kolaylaştıran yaşam koşulları sağlayan bina, açık alan, toplu taşıma sistemleri, hissedilebilir yüzey, asansörler, zemin kayganlığının ölçülmesi gibi ilgili her konuda erişilebilirlik standartlarını taşıyan kuruluşlar Erişilebilirlik Belgesine sahip olabiliyor.

Erişilebilirlik artık daha görünür oluyor

Erişilebilir uygulamaların yaygınlaştırılması için görünürlüğünün artırılması gerekliliğinden hareketle Birleşmiş Milletler tarafından tasarlanan Erişilebilirlik Logosu’nun bu amaç için uygun olduğuna karar verilerek kullanım izni alındı. Erişilebilir uygulamaların görünürlüğünün artırılması amacıyla belirlenen logo, Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazananlar tarafından tabela gibi görünür alanlarda, broşür, kartvizit gibi basılı materyaller ile tanıtım ve reklam malzemelerinde kullanılabilecek.

Logodaki simetrik figür ve daire şekli küresel erişimi ve toplumu oluşturan bireyler arasındaki uyumu temsil etmekte. Kolları açık insan figürü, farklı özelliklere sahip insanların tümünün kapsanmasını sembolize etmekte. Logodaki kafa bilişsel düşünmeyi, dört mavi daire vücudun uç noktalarını, eller ve ayaklar hareketliliği ve kolların açık olması herkesi kapsayıcılığı anlatıyor.

“Bu milli meseleyi hep birlikte sahipleneceğimize inanıyorum”

Törende konuşarak toplumun her bireyinin kimlik ve kişiliğini dikkate almaksızın tam anlamıyla kendini mutlu hissetmesinin birinci öncelikleri olduğunu söyleyen Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, “Bugün burada tanıtımını yaptığımız ‘Erişilebilirlik Logosu’, erişilebilirlik uygulamalarının görünürlüğünü arttırmak için attığımız adımlardan biridir. Bakanlık olarak Birleşmiş Milletler tarafından tasarlanmış olan Erişilebilirlik Logosu’nun bu amaç için uygun olduğuna karar verdik.

Erişilebilirlik Logosu, engelliler için erişilebilir olan bina, açık alan kullanımları, toplu taşıma araçları ile erişilebilir olan ürünleri göstermek için oluşturulmuştur. Fiziksel erişimin yanı sıra bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimi de kapsamaktadır. Logomuz, denetim sonucu Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazananlar tarafından bayrak, tabela, etiket gibi görünür alanlarda, broşür, kartvizit gibi basılı materyaller ile tanıtım ve reklam malzemelerinde kullanılabilecektir. Erişilebilirlik Logosu ile erişilebilirlik artık daha görünür olacak. Toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, insan odaklı ve hak temelli politikalarla vatandaşlarımızın önündeki hukuki, sosyal, fiziki ve dijital engelleri kaldırmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlayan bu süreç artık bir milli mesele haline gelmiştir. Bu milli meseleyi hep birlikte sahipleneceğimize inanıyorum. Bu duygularla Erişilebilirlik Logosu’nun ülkemiz ve milletimiz için yeni hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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