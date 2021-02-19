Engelli oğlu için istedi, polis doğum günü sürprizi yaptı

Tokat’ta, engelli oğlu için sürpriz doğum günü isteyen annenin talebini polis ekipleri yerine getirdi.

Perakende Mahallesinde yaşayan Sevim Alakese’nin oğlu Mehmet Öğüt 1 yaşındayken fıtık ameliyatı oldu. Ameliyat sırasında oluşan komplikasyon sonucu zihinsel ve bedensel engelli olan Öğüt, hayatını annesinin yardımı ile devam ettirmeye başladı. Mehmet Öğüt, televizyon izlediği sırada polis memurlarının bir gence yaptığı sürpriz doğum günü kutlamasını gördü ve annesinden kendisi için de böyle bir kutlama yapılmasını istedi.

Anne Alakese oğlunun isteğini yerine getirmek için harekete geçti ve 155’i ekiplerini arayarak talebini iletti. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri anne Sevim Alakese’nin talebini geri çevirmeyerek 35 yaşına giren Mehmet Öğüt’e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Polisleri karşısında gören Öğüt, büyük sevinç yaşadı. Konuşmakta güçlük çeken oğlunun yaşadığı sevinci dile getiren Alakese, “Televizyonda polis ekiplerinin yaş günü kutlamasını yaptığını görerek böyle bir talebi oldu. Ben de 155’i aradım, sağ olsunlar ilgilendiler. Bugünde yaş günü kutlamasını yaptık. Sürpriz oldu, haberi yoktu. Polisleri çok seviyor” dedi.

Bir süre el işareti ile polislerle iletişim kuran ve polis selamı veren Öğüt’ün yaşadığı sevinç ise kameralara yansıdı.