Engelli köpekleri eğlendiren tedavi

Uluslararası arenada büyük ses getiren Mellow Turkey ekibi Ordu Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gönülleri fethedecek bir etkinlik gerçekleştirdi.

Sri Lanka’da bulunan Animal SOS Barınağı’nda her hafta engelli köpeklerin rehabilitasyonlarına katkıda bulunmak amacıyla yüzme etkinliği yapan Mellow Turkey ekibi, Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Ordu’da bulunan bakımevlerindeki engelli köpeklerle birlikte yüzdü.

Sokak Hayvanları Gönüllü Aktivitesi adı altında gerçekleştiren programa bakımevinden toplamda 25 engelli köpek getirildi. Ordu’da bulunan hayvansever gönüllülerin katılımıyla Altınordu ilçesi Akyazı Plajı’nda gerçekleştirilen aktivitede engelli dostlara hem fizyoretapi uygulandı hem de onların denizde doyasıya vakit geçirmeleri sağlandı.

Türkiye’de ilk

Ordu Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde Ordu’da bir ilkin gerçekleştirildiğini söyleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, “Hayvanların rehabilite edilmesi amacıyla bir araya gelen uluslararası bir grup misafirimiz oldu. Onlarla bakım evinde bulunan engelli köpeklerimize su terapisi uyguladık. Ordu Büyükşehir Belediyemiz buna öncü olarak Ordu’da bir ilk gerçekleştirdi” dedi.

“Engelli köpekler engellerini aşacak”

Dünya çapında ses getirmiş bir grupla engelli köpeklere fizyoterapi uygulandığını belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler önderliğinde bakımevimiz önemli etkinlikler gerçekleştiriyor. Bakıma muhtaç, hasta ve engelli hayvanlarımızın en modern şartlarda bakımını yapıyoruz. Dünya çapında ses getirmiş bir grupla engelli köpeklerimize bir nevi fizyoterapi uyguladık. Bu anlamda da engelli köpeklerimizi denize götürerek onların yüzmesini sağladık. Onlar bu etkinlikle engellerini aşmaya başlayacak. Hayvanlar âlemine verdiğimiz değeri bir kere daha bu etkinlikle göstermiş olduk. Bundan sonraki günlerde de bu çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

“Engelli köpekler psikolojik ve fiziksel olarak iyileşiyor”

Engelli köpeklerin yaşam haklarını destekleyerek onların psikolojik ve fiziksel olarak iyileşmesine yardımcı olabilmek için bir etkinlik gerçekleştirildiğini aktaran Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, “Bu etkinlik Avrupa ülkelerinde sürekli yapılan bir programı bizler de Ordu’da yapıyoruz. Buradaki amacımız rehabilitasyon merkezimizde bulunan engelli sokak köpeklerimizi rehabilite etmek ve yaşam haklarını destekleyerek onların psikolojik ve fiziksel olarak iyileşmesine yardımcı olabilmektir. İlk etapta 25 engelli köpeğimizin rehabilitesini yapacağız. Daha sonra arkadaşlarımız ile iş birliği yaparak bu işi devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.