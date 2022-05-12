Engelli gençlere asker kınası yakıldı

Çorum Beleriyesi tarafından düzenlenen programda temsili olarak vatani görevini yapacak olan engellilere asker kınası yakıldı.

Yaşıtları gibi askere gidemeyen bireylerin vatani görevlerini yerine getirebilmeleri için başlatılan 1 günlük askerlik uygulamasından yararlanan 15 özel birey için Çorum Belediyesi kına gecesi düzenledi.

Hürriyet meydanında düzenlenen konvoyla Çorumlu obasına giden özel bireyler burada davul zurna eşliğinde halaylar çekerek oyunlar oynadı. Yaş pasta kesimi ile devam eden programda kına töreninin ardından sona erdi.

Tarihin, geleneklerin yaşatımldığı Türkiye’nin en önemli gençlik projelerinden olan Çorumlu obasında, çok özel anları gönüllerinde engel olmayan özel bireylerle beraber yaşadıklarını dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “10-16 Mayıs Erngelliler Haftası’nı daha anlamlı bir etkinlikle güzel bir mesajla kutlamak istedik. “Her Türk asker doğar” sözü var. Burada onu görüyoruz. Hepsinin elinde ve sırtında al bayrdağımız var. Bu kardeşlerimizin her biri çıta gibi asker oldular. Otağımızda kınalarını yakacağımız kardeşlerimizi Pazartesi günü de Merzifon’daki yemin törenine katılacak.

Buradan birçok noktada mesaj vermiş oluyoruz. Bir tarihimize, kültürümüze bu obada sahip çıktığımızı gösteriyoruz. Örfümüze, ananemize sahip çıktığımızı da asker kınasıyla çıktığımızı gösteriyoruz” dedi.

Yeryüzünde yavrusunu davulla zurnayla askeden gönderen, ona kına yakan başka bir miletin olmadığının altını çizen Aşgın, “Bu yavrularımızın bu duyguyu velileriyle, aileleriyle birlikte yaşamasını istedik. Etkinliğimiz konvoyla başladı. Çorumlu olabında gençlerimizle anı yaşıyoruz. Eğleniyoruz. Kınılı kuzularımıza kınalarını da yakacağız. Biz bu yavrularımızı gerçekten çok seviyoruz. Engelin aslında yürekte olduğunu, sevgisizliğin büyük bir engel olduğunu bunun dışında ayaktaki, baştaki herhangi bir uzuvdaki engelin, eksikliğin asla bir eksiklik ve engel olmadığını buradan haykırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Programa Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın eşi Feyza Aşgın, belediye bşkan yardmcıları ve aileler katıldı.

(MMY-BÖ)