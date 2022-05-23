Engelli Çocuklara İlişkin Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı Geliştirilmesi çalıştayı İstanbul’da yapıldı

“Engelli Çocuklara İlişkin Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı Geliştirilmesi Çalıştayı”nda konuşan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran “Engellilerin toplumda hayata kolay erişebilir olmasını sağlamak bizim en temel vazifelerimizden birisi” ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF Türkiye ofisi işbirliğinde düzenlenen “ Engelli Çocuklara İlişkin Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı Geliştirilmesi Çalıştayı” Şişli’de bulunan bir otelde gerçekleşti. Çalıştay programına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Elmas Esra Ceceli, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İkbal Karaman, UNICEF Çocuk Koruma Uzmanı Eylen Savur, UNICEF temsilcisi Irmak Kurttekin ve pek çok sivil toplum kuruluşundan temsilcileri katıldı.

Engelli bireylerin hayata daha kolay erişebilir olması için birçok çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, "Bu konuda ne mutlu ki Recep Tayyip Erdoğan gibi bir Cumhurbaşkanımız var. Belediye başkanlığından itibaren engellilerle ilgili birçok çalışmaya imza attı. Biz, ne tür talepler götürsek, götürdüğümüz taleplerden daha fazlasını bize kendisi önerdi. Bu konudaki hassasiyetleri hepimizin daha üzerinde" dedi.

“Otizmli çocuklarımızın erken eğitime dahil olmasını sağlamış olduk”

Türkiye’nin engelliler kanunun ilk kez 2005 yılında çıkarıldığını ifade eden Duran, "Takip eden yıllarda, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ni imzalayan ilk ülkeler arasında yer aldık. Bu alanda çalışan tüm paydaşların katılımıyla 2030 Engelli Vizyon Belgesi ve Engelli Hakları Eylem Planı’nı hazırladık. Engel gruplarına özel ilk ve tek, eylem planı olan 1. Otizm Eylem Planı’nı hayata geçirdik. Eylem planıyla Türkiye genelinde otizm tanıma ve takip programı uygulamaya geçmiş, bu sayede otizmli çocuklarımızın erken eğitime dahil olmasını sağlamış olduk" diye konuştu.

“Engellilerin toplumda hayata kolay erişebilir olmasını sağlamak bizim en temel vazifelerimizden birisi”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın otizmle ilgili çalışmalarına devam etmekte kararlı olduklarının altını çizen Duran, "Bu nedenle, 2022-2025 dönemlerini kapsayacak Otizm Eylem Planının ikincisinin hazırlık çalışmaları devam etmektedir ve inşallah bu yıl sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Engelli bireylere yönelik Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programının oluşturulması çalışmalarına başladık. Tabii ki engellilerin toplumda hayata kolay erişebilir olmasını sağlamak bizim en temel vazifelerimizden birisi. Fakat bir sorun çıkmadan bu işi başında halletmek, başında çözmek en doğrusu. Bu programın hedefi de aslında bu. Engelli çocuklara ilişkin, Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı. Yani biz, toplumsal araştırmaları yaparak gerek genetik, gerek gebelik sürecinde, gerek gebelik sürecinde 0-3 yaş sürecinde çocukların sorunları oluşmadan, daha az sorunlu, mümkünse hiç sorunsuz bir şekilde hayata başlamalarını sağlamak istiyoruz. Gerek yasal, gerek sosyal, gerek fiziksel şartları sağlamayı hedefliyoruz. Bakış açımız bütünüyle insan odaklı ve hak temelli. Biz hakkın insanın doğumuyla başladığına inanan bir inançtan geliyoruz. Cenab-ı Hak insanı yarattığı andan itibaren o insanın hakları başlamış demektir” dedi.