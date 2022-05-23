banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Euro 17 TL’yi geçti!
Euro 17 TL’yi geçti!
Dünya şampiyonuna sürpriz karşılama
Dünya şampiyonuna sürpriz karşılama
Salih Özcan, Borussia Dortmund’da!
Salih Özcan, Borussia Dortmund’da!
Böyle bayrak aşkı görünmedi
Böyle bayrak aşkı görünmedi

Engelli Çocuklara İlişkin Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı Geliştirilmesi çalıştayı İstanbul’da yapıldı

“Engelli Çocuklara İlişkin Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı Geliştirilmesi Çalıştayı”nda konuşan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran “Engellilerin toplumda hayata kolay erişebilir olmasını sağlamak bizim en temel vazifelerimizden birisi” ifadelerini kullandı.

Genel 23.05.2022, 11:51
Engelli Çocuklara İlişkin Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı Geliştirilmesi çalıştayı İstanbul’da yapıldı

“Engelli Çocuklara İlişkin Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı Geliştirilmesi Çalıştayı”nda konuşan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran “Engellilerin toplumda hayata kolay erişebilir olmasını sağlamak bizim en temel vazifelerimizden birisi” ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF Türkiye ofisi işbirliğinde düzenlenen “ Engelli Çocuklara İlişkin Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı Geliştirilmesi Çalıştayı” Şişli’de bulunan bir otelde gerçekleşti. Çalıştay programına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Elmas Esra Ceceli, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İkbal Karaman, UNICEF Çocuk Koruma Uzmanı Eylen Savur, UNICEF temsilcisi Irmak Kurttekin ve pek çok sivil toplum kuruluşundan temsilcileri katıldı.

Engelli bireylerin hayata daha kolay erişebilir olması için birçok çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, "Bu konuda ne mutlu ki Recep Tayyip Erdoğan gibi bir Cumhurbaşkanımız var. Belediye başkanlığından itibaren engellilerle ilgili birçok çalışmaya imza attı. Biz, ne tür talepler götürsek, götürdüğümüz taleplerden daha fazlasını bize kendisi önerdi. Bu konudaki hassasiyetleri hepimizin daha üzerinde" dedi.

“Otizmli çocuklarımızın erken eğitime dahil olmasını sağlamış olduk”

Türkiye’nin engelliler kanunun ilk kez 2005 yılında çıkarıldığını ifade eden Duran, "Takip eden yıllarda, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ni imzalayan ilk ülkeler arasında yer aldık. Bu alanda çalışan tüm paydaşların katılımıyla 2030 Engelli Vizyon Belgesi ve Engelli Hakları Eylem Planı’nı hazırladık. Engel gruplarına özel ilk ve tek, eylem planı olan 1. Otizm Eylem Planı’nı hayata geçirdik. Eylem planıyla Türkiye genelinde otizm tanıma ve takip programı uygulamaya geçmiş, bu sayede otizmli çocuklarımızın erken eğitime dahil olmasını sağlamış olduk" diye konuştu.

“Engellilerin toplumda hayata kolay erişebilir olmasını sağlamak bizim en temel vazifelerimizden birisi”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın otizmle ilgili çalışmalarına devam etmekte kararlı olduklarının altını çizen Duran, "Bu nedenle, 2022-2025 dönemlerini kapsayacak Otizm Eylem Planının ikincisinin hazırlık çalışmaları devam etmektedir ve inşallah bu yıl sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Engelli bireylere yönelik Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programının oluşturulması çalışmalarına başladık. Tabii ki engellilerin toplumda hayata kolay erişebilir olmasını sağlamak bizim en temel vazifelerimizden birisi. Fakat bir sorun çıkmadan bu işi başında halletmek, başında çözmek en doğrusu. Bu programın hedefi de aslında bu. Engelli çocuklara ilişkin, Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı. Yani biz, toplumsal araştırmaları yaparak gerek genetik, gerek gebelik sürecinde, gerek gebelik sürecinde 0-3 yaş sürecinde çocukların sorunları oluşmadan, daha az sorunlu, mümkünse hiç sorunsuz bir şekilde hayata başlamalarını sağlamak istiyoruz. Gerek yasal, gerek sosyal, gerek fiziksel şartları sağlamayı hedefliyoruz. Bakış açımız bütünüyle insan odaklı ve hak temelli. Biz hakkın insanın doğumuyla başladığına inanan bir inançtan geliyoruz. Cenab-ı Hak insanı yarattığı andan itibaren o insanın hakları başlamış demektir” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
22°
parçalı az bulutlu