Engelli çocuklar maskot polis Cesur’la gönüllerince eğlendi

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için tarafından düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar, maskot polis Cesur’la şarkılar söyleyip keyifli dakikalar geçirdi.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Toplum Destekli Büro Amirliği ile birlikte engelli vatandaşlara yönelik etkinlik düzenlendi. Gaziosmanpaşa Hükümet Konağı’nda gerçekleştirilen etkinliğe birçok okuldan engelli çocuk ve aileleri katıldı. Çevik kuvvet müzik grubunun şarkılar söylediği etkinlikte toplum destek polis maskotu Cesur, engelli çocuklarla birlikte dans etti. Ayrıca etkinlikte Aliye İzzet Begoviç İlkokulu’ndaki bir grup öğrenci mini bir konser verdi.

Etkinlikte söyleyecekleri şarkılar için hazırlık yaptıklarını söyleyen 8 yaşındaki Eslin Uslubaş, “Bugün koro çalışması yapacağız ve 4 tane şarkı söyleyeceğiz" dedi.

Polis kıyafeti giydiği için çok mutlu olduğunu belirten engelli vatandaş Tarık Yurdakul, “Çok güzel program, çok güzel şeyler olacak bugün. Çocuklar şarkılar söyleyecek, ben polis kıyafetimi severek giyiyorum ayrıca polis kimliğimde var” şeklinde konuştu.