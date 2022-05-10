Engelli bireyler Engelliler Haftası kapsamında bir araya geldi

YURT - TOPLU (İHA) - Yurt genelinde 10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

(AFYONKARAHİSAR) Afyonkarahisar’da düzenlenen festivalde engelli bireyler gönüllerince eğlendi

- Vali Çiçek: “Afyonkarahisar’da hayatı çok daha fazla kolaylaştıracağız”

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar’da düzenlenen festivalde engelli bireyler gönüllerince eğlenerek; “Biz de hayatın içindeyiz” mesajı verdi

Afyonkarahisar’da Engelliler Haftası kutlamaları çerçevesinde, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Engelliler Festivali bu yıl yine büyük bir katılım ve coşkuyla kutlandı. Vali Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, diğer protokol üyeleri ve engelli bireylerin katıldığı festival kortej yürüyüşle başladı. Anıt Park önünden başlayan yürüyüş Ordu Bulvarı üzerinden devam ederek Zafer Meydanı’na sona erdi. Meydanda devam eden festivalde engelli bireyler tarafından hazırlanan halk oyunları festivale renk katarken söylenen şarkılar da katılımcıları eğlendirdi.

Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, tüm engelli bireylerin her zaman yanlarında ve destekçisi olduklarını kaydederek “O kadar güzel ki sizlerle (engelli bireyler) beraber olmak. Hayatın bütün koşuşturmaları içerisinde bizler hayatınızı kolaylaştırmak yerine bazen zorlaştırsak da sizler hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadan hayatın bütün zorluklarına bütün çilelerine sabırla azimle mücadele ediyorsunuz. Aileleriniz sizleri gözlerinden sakınıyor, hem sizler onları sevindirmek için bir mücadele içindesiniz. Bizler sizleri görünce sizlerden moral buluyoruz. Sizlerin bize bakışlarınızla tekrardan güç buluyoruz. Aslında tam hayatı istediğiniz gibi kolaylaştırmışta değiliz. Buna rağmen bize öyle hoş görüyle bakıyorsunuz ki ufacık bir şey yaptığımızda öyle teşekkür ediyorsunuz ki insan bunun karşısında eziliyor ve biraz daha çalışma azmi buluyor. İnşallah sizler için hayatı Afyonkarahisar’da çok daha fazla kolaylaştıracağız.” dedi.

Konuşmaların ardından yöresel ürünlerin satışının yapıldığı standın açılış yapılması ile festival sona erdi.

(BİLECİK) - Engelli bireylerin gösterileri ayakta alkışlandı

- Vali Dr. Kemal Kızılkaya;

- "Engelli vatandaşlarımız ve ailelerinin yaşadıkları sorunlar tüm insanların sorunudur"

BİLECİK (İHA) - Bilecik’te Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen programda engelli bireylerin gösterileri ayakta alkışlandı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde Bilecik Özel Eğitim Okulları öğrencileri tarafından Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen programda öğrencilerin gösterileri ve hazırladıkları sergi büyük beğeni topladı. Programa Vali Dr. Kemal Kızılkaya, katılırken, renkli anların yaşandığı gösteriyi öğrencilerin arasında izledi.

Engelli bireylerin toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi, medeni bir toplum olmanın gereği olduğunu ifade eden Vali Kızılkaya, “Engelli vatandaşlarımız ve ailelerinin yaşadıkları sorunlar tüm insanların sorunudur. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşamdan kopmadan hayatlarını sürdürmeleri için meslek edinip üretken hale gelmesi, sağlık, eğitim, ulaşım ve rehabilitasyon başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılanması hepimizin ortak sorumluluğudur. Devletimiz engelli vatandaşlarımızın bakımı, sağlığı, eğitimi, istihdamı ve toplumsal hayata katılımını kolaylaştıracak önemli mevzuat düzenlemeleri yapmıştır. Onlara göstereceğimiz ilgi ve sorunlarına bulacağımız çözümler, insana ve topluma duyulan saygının ve çağdaş toplum olmanın gereğidir” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Bilecik özel eğitim okulları öğrencileri tarafından hazırlanan birbirinden güzel gösteriler sahnelendi. Gösterilerin sonunda dev Türk bayrağı açılırken, katılımcılar öğrencileri ayakta alkışladı.

(EDİRNE) Edirne’de Engelliler Haftası dolayısıyla tören düzenlendi

EDİRNE (İHA) Edirne’de Engelliler Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı’nda düzenlenen tören Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden tören, kortej eşliğinde 25 Kasım Stadyumu’na yürünmesiyle sona erdi. Ardından, engelli vatandaşlar polis ve jandarma araçlarına binerek şehir turu attı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Erdinç Topçu ve Edirne Engelli Meclisi Başkanı Nilüfer Sivrikaya Tokgöz, günün anlam ve önemine dair konuşma gerçekleştirdi.

(KARAMAN) - Özel öğrenciler şenlikte gönüllerince eğlendi

KARAMAN (İHA) - Karaman’da “Özel Eğitim Bahar Şenliği” düzenlendi. Şenlikte özel öğrenciler organize edilen çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlenirken, renkli görüntüler yaşandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası nedeniyle “Özel Eğitim Bahar Şenliği” düzenlendi. “Hayatı paylaşmak için engel yok” sloganı ile Türk Dünyası Kültür Parkı’nda gerçekleşen şenliğe Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile daire müdürleri ve davetliler katıldı. Vali Işık, etkinlikler öncesi beraberindekilerle birlikte şenliğe katılan aileler ve çocuklarıyla tek tek görüşerek sohbet edip fotoğraf çektirdi. Vali Işık, tamamını engellilerin oluşturduğu mehter takımının üyeleriyle de sohbet ederek, bir süre marşları dinledi.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, özel eğitim gören çocuklar ve ailelerinin gününü kutlayarak, "Onlarla birlikte çeşitli etkinlikler yapıyoruz, kaynaşıyoruz çok güzel bir gün yaşıyoruz. Ben bu etkinliği düzenleyen başta İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bu etkinliklere yıl içerisinde devam edeceğiz” dedi.

Açılış konuşmasının ardından şenlik farklı spor etkinlikleriyle devam etti. Etkinlikler uçurtma şenliği ile sona erdi.

(SAMSUN) - Samsun’da 9 bin 200 engelli evde bakım desteği alıyor

- 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri başladı

SAMSUN (İHA) - Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü tekin Balcı, il genelinde 9 bin 200 kişiye evde bakım hizmeti ücreti ödendiğini ve 724 engellinin de engelli bakım merkezlerinde hizmet aldığını açıkladı.

Engelliler Haftası etkinlikleri Samsun’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Tekin Balcı, törenin ardından Samsun’da engellilere yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi.

“Samsun’da 9200 engelli evde bakım desteği alıyor”

İlde engellilere yönelik yürütülen faaliyetler hakkında bilgi veren Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü tekin Balcı, “Güzel bir günde Engelliler Haftamızın başlangıcını yaptık. Bu yıl Engelli Haftası kutlamasını 1 haftaya yaydık. Etkinlikler hafta boyunca her gün devam edecek. Bakanlığımız her zaman engellilere verilen hizmetlerin iyileştirilmesi için çalışıyor. Amacımız; engellilerin toplum içerisinde kendilerine saygın bir yer bulmaları, istihdamda yer almaları ve sosyal hayata katılmalarıdır. Engellilerin bakıma ihtiyacı varsa evde bakımlarını sağlıyoruz. Bu amaçla Samsun’da 9 bin 200 engelli vatandaşımıza evde bakım ücreti desteği sağlıyoruz. Evde bakım sağlamakta yetersiz kalınırsa engellilerimizi özel bakım merkezlerinde bakıyoruz. Samsun’da 7 özel bakım merkezinde toplam 724 engellimize 7/24 hizmet veriyoruz” dedi.

Etkinlikler 1 hafta boyunca ilçe genelinde devam edecek.

(SİNOP) Melih Keleş: “Gönüllerde engel olmaz, asıl engel zihinlerdedir”

SİNOP (İHA) - Sinop’ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri, kortej yürüyüşü ile kutlanmaya başladı. Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Melih Keleş, "Biliyoruz; gönüllerde engel olmaz, asıl engel zihinlerdedir. Zihinlerdeki engeller aşılırsa, yollar da ufkumuz da sonuna kadar açılır" dedi.

Sinop Valiliği bünyesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kutlama etkinlikleri başladı. Eski otogar mevkisinden başlayarak Sakarya Caddesi üzerinden ve Hükümet Meydanına bando eşliğinde yürüyüş gerçekleşti. Yürüyüşe kamu kurum ve kuruluş amirlerinin yanı sıra katıldı.

Sinop Özel Eğitim İlkokulu ve İş Okulu 7. sınıf öğrencisi Uğur Topal, “Engelleri hep beraber ortadan kaldırabiliriz, onlara sevgi ve şefkat ile sevebiliriz” dedi.

Sinop Özel Eğitim İlkokulu ve İş Okulu 7. sınıf öğrencisi Mertcan Şentürk ise engellilere yönelik düzenlenen etkinliklere katıldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Hükümet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasının ardından konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Melih Keleş, bakanlık olarak engelli vatandaşları sosyal hayata katmak amacıyla projeler yürüttüklerini belirtti. Keleş, “10-16 Mayıs Engelliler Haftası ile engellilerimizin sorunları, engelliliğin nedenleri ve önlenmesi, engellilerin eğitimi, istihdamı gibi hususların yeniden gündeme gelmesi hedeflenmekte, toplumumuzda bu konularda farkındalık bilinci oluşturulması amaçlanmaktadır. Biliyoruz; gönüllerde engel olmaz, asıl engel zihinlerdedir. Zihinlerdeki engeller aşılırsa, yollar da ufkumuz da sonuna kadar açılır. Bakanlığımızın yapmaya çalıştığı da tam olarak budur. Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve yalnız olmadıklarını hissettirmek, sosyal devlet ilkesinin bir gereği olduğu gibi ahlaki ve vicdani bir görevdir. Bakanlığımızın öncelikli hedeflerinden birisi de engellilerimizin hayatın her alanına sorunsuz bir şekilde erişebilmesidir. Bunun için kamuya açık binalar, park ve bahçeler engelli erişimine uygun hale getirilmesi büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

“Güçlü bir toplum olmanın öncelikli şartı: Eşit fırsat ve imkânlar”

Konuşmasına şu şekilde devam eden Keleş, “Geleceğe güvenle bakan, güçlü bir toplum olmanın öncelikli şartı tüm bireylerin eşit fırsat ve imkânlardan yararlanabilmeleri, birlik beraberlik ile ortak umutları ve hedefleri paylaşarak yaşayabilmeleridir” dedi. Engelli bireyler için mevcut yasal düzenlemelerden en iyi şekilde hizmet almasını sağlamak için tüm sivil toplum kuruluşlarına ve bireylere özel görevler düştüğünü söyleyen Keleş, “Bizler engellilerimize hizmet ederken gönüller arası köprü kurma anlayışı içerisindeyiz. Her zaman sizlerin yanında olduğumuzu ifade ediyorum, engelsiz bir dünya diliyorum” diye konuştu.