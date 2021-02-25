Engelli bakım merkezinde torunu da eziyet görmüş

İzmir’in Gaziemir ilçesinde bulunan özel bir engelli bakım merkezinde, zihinsel engelli bir kişiyi darp görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından, engelli torununa eziyet edildiğini fark eden babaanne, torunun söz konusu merkezde eziyet gördüğünü daha önce de fark ettiğini söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, İzmir’in Gaziemir ilçesinde bulunan bir engelli bakım merkezinde meydana gelen şiddet olayıyla ilgili inceleme başlatıldığı ve olaya karışanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulması açıklamasının ardından 2 bakıcı tutuklanırken, 25 yaşındaki torunu A.B.T.’nin de merkezde eziyet gördüğünü haber alan babaanne Havva Yıldırım, oğlunun televizyonda yeğeninin darp edildiğini görüp kendisine haber verdiğini söyledi.

Olayı duyar duymaz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdürlüğü görevlileriyle görüştüğünü söyleyen babaanne Havva Yıldırım, “Benim torunum sahipsiz değil, biz ona bakmakta zorlandığımız için bakım evine verdik. Benim torunumun babası yok, kalp hastasıydı kalp krizinden öldü. Annesi senelerdir ilgilenmiyor. 7 senedir ben yasal vasisi olarak ilgileniyorum çocuğumla. Evim yakın olduğu için gidip geliyordum rahatça” dedi.

Torunu A.B.T.’nin daha önceden de orada birkaç eziyet gördüğünü fark ettiğini söyleyen Yıldırım, “Fakat ben bir hakkım yok ne yapabilirim ki diye geriye çekildim. En sonunda da bu haber duyulunca oradan gitti çocuğum. Benim çocuğum 25 yaşında ama aklı 3 yaşındaki bir çocuk gibi. Ben ona bakabilecek olsam hiç çocuğumu oralarda bırakır mıyım? Benim çarem olmadığı için ben tüm bunlara katlanıyorum. O benim canımın bir parçası ama bir çarem yok” diye konuştu.

Torununun çayı çok sevdiğini de söyleyen Yıldırım, bakıcıların birkaç kez ‘Sana çay yok’ diyerek A.B.T.’yi sinirlendirdiğine şahit olduğunu da anlattı.

Dehşet anları kamerada

Geçtiğimiz yıl meydana geldiği tespit edilen olayda yaşanan dehşet anları ise bir cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, zihinsel engelli kişiyi darbeden, yere yatırıp tokat atan ve terlikle vuran, su ve yemek vermemekle tehdit eden biri kadın 3 bakıcının yer aldığı görüldü.