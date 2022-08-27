Engelli bakım evine belediye engeli

Bolu Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışmanlığı Merkezinin tahliye edilmesini istedi.

Bolu Belediye tarafından 2019 yılında iş birliği protokolü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışmanlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere tahsis edilen Mehmet Akif Kültür Merkezi, 3 yıldır engellilere ve ailelerine hizmet veriyor.

Bu yıl tahsis süresini uzatmayan belediyenin, Bakanlıktan binanın tahliye edilmesini istemesi de engelli vatandaşlar ve ailelerini endişelendirdi. Belediyenin bu talebine tepki gösteren engelli vatandaşlar ve aileleri, binanın nikah salonu olarak belediye tarafından kiralanacağını iddia etti. Çocuklarının gelişimi için çok önemli olan merkezin tahliye edilmesi durumunda mağdur olacaklarını belirten engelli vatandaşların aileleri, Bolu Belediyesinden bu kararı geri çekmesini istedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Seyit- Avşar Mahallesinde yapmayı planladığı Engelsiz Yaşam Merkezi ve Gündüzlü Bakım Merkezi ihalesinin önümüzdeki günlerde yapılacağı ve 15 ay içerisinde de tamamlanacağı duyumunu alan aileler, engelli yakınlarının büyük mağduriyet yaşamaması için binanın kullanım süresinin uzatılmasını talep etti.