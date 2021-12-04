banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu
Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu
Meclis toplantısında CHP’li Vursavuş’tan ilginç öneri
Meclis toplantısında CHP’li Vursavuş’tan ilginç öneri
Beşiktaş galibiyeti unuttu!
Beşiktaş galibiyeti unuttu!
Halk Ekmek'e zam gelecek mi?
Halk Ekmek'e zam gelecek mi?

Engel tanımayan sporculardan dostluk maçı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Görme Engelliler Futbol 1. Ligi ve Görme Engelliler Milli Takımı futbolcuları, ÜNSPED Spor ve Kültür Kompleksi’nde Salon Futbolu müsabakası gerçekleştirdi.

Genel 04.12.2021, 10:45
Engel tanımayan sporculardan dostluk maçı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Görme Engelliler Futbol 1. Ligi ve Görme Engelliler Milli Takımı futbolcuları, ÜNSPED Spor ve Kültür Kompleksi’nde Salon Futbolu müsabakası gerçekleştirdi.

Görme engelli bireylerin hayatın her alanında var olmaları için toplumda bilinç oluşturulmasını sağlamak adına gerçekleştirilen dostluk maçında görme engelli sporculardan oluşan dörder kişilik iki takım ÜNSPED Spor ve Kültür Kompleksi’nde Salon Futbolu oynadı. Barikat Sanat Atölyesi Derneği’nin düzenlediği organizasyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ve ÜNSPED Spor ve Kültür Kompleksi destekleriyle gerçekleşti. Müsabakada görme engelli sporcularla maç yapan diğer oyuncular da gözlerini bantlarla kapatarak, görmeden futbol oynamayı deneyimledi.

“Sanat ve spor kimyasal silahlardan daha güçlüdür”

Sanatın ve sporun iyileştirici gücüne inandıklarını söyleyen Uluslararası Barikat Film Festivali Başkanı Hüseyin Nacar, “Sanat ve spor kimyasal silahlardan daha güçlüdür. Spor ve sanat engellilerle buluştuğu an onların hayatları daha da kolaylaşıyor. Sosyalleşmeye başlıyorlar ve özgüvenleri gelişiyor. Önemli olan onların önündeki engelleri kaldırmanın ötesinde onlara karşı vicdani duygularımızı, bakışlarımızı biraz değiştirirsek, inanın daha mutlu olacaklardır ve hayata daha sıkı sarılacaklardır” dedi.

Futsal hakkında da bilgi paylaşımında bulunan Nacar, “Görme engellilerin oynadığı futbolun adı futsaldır. Zilli top ile oynuyorlar. Taç çizgisi işlevini bariyerler görüyor. Zilli top bariyerlere çarptığı an zilin sesini duyarak hareket ediyorlar. Kuralları farklı. İçlerinde milli sporcularımız var. İkinci yarı maça gidip, gol kralı olan bir kahramanımız var. Ali Çavdar. Hepsi birbirinden değerli. Onların bugün böyle bir etkinlikle anılması, onları çok mutlu ediyor” diye konuştu.

“Engelli bireyler için farkındalık oluşturmamız gerekiyor”

Yapılan programlarda görme engelliler ile ilgili farkındalık oluşturmak istediklerini kaydeden İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Nur Sadedil, “3 Aralık her sene engelliler için farkındalık etkinliklerinin yapıldığı ve kutlandığı gün. Biz de hem Barikat Sanat Atölyesi Derneği hem de ÜNSPED ile beraber üniversitemiz ile bu etkinliklerde yerimizi alıyoruz. Biz de gözlerimizi bantlarla kapatarak bunu deneyimledik. Görme engellilerin maç esnasında ne hissettiklerini veya izleyicilerin görme engelli birinin futbol izlediğinde ne hissettiğini görmüş olduk. Bizler her sene engelli birimimiz YUVAM ile bu etkinlikleri destekliyoruz. Engelli öğrencilerimizin bu noktada hem taleplerini alıyoruz hem de bunları daha yakından tanımak için bu tarz etkinliklerde de mutlaka bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

“Engelleri hiçbir zaman engel olarak görmeyelim”

Bu organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını dile getiren ÜNSPED Spor ve Kültür Kulübünün Genel Koordinatörü Semra Demirer, “Engelli diye gördüğümüz tüm sporcularımız çok başarılılar. Kaynaştırma eğitiminde olmaları, hep birlikte olmamız, onlarla beraber aynı havayı soluyup, aynı organizasyonun içinde olmak onları inanılmaz hızlandırıyor ve hayata katılmalarını, karışmalarını kolaylaştırıyor, yaşam becerilerini arttırıyor. Kulübümüzün de paratriathlon ve paralimpik yüzme takımları var. İnanılmaz çocuklarımız var. Kolları ve bacakları yok ama yürekleri var. Bu insanların hepsi aynı zamanda meslek sahibi. Doktor, avukat, mühendis. Hepsi çok güzel okuyorlar ve kendilerini güzel ifade ediyorlar. Emin olun ki gözü açık olanlardan çok daha iyi görebiliyorlar. Bu yüzden de engelleri hiçbir zaman engel olarak görmeyelim. Biz beynimizdeki, yüreğimizdeki engelleri kaldırarak, hayatın içine alalım bu tür çocuklarımızı. Küçük yaştan itibaren sanat, spor ve bilim ile uğraştırarak onları hayata kazandıralım” şeklinde konuştu.

“Spor hayatında da olduğumuzu göstermek istiyoruz”

“Bu alanda olimpiyata katılan ilk futbol takımı biziz” diyen Görme engelli sporcu Ramazan Kunduz, “Görme engelliler futbolu oynuyoruz. Avrupa üçüncülüğümüz var. Burada da kendi aramızda bir müsabaka gerçekleştirdik. Amacımız görme engellilerin futbol oynayabildiğini ve neler yapabildiğini göstermek. Her 3 Aralık’ta Barikat Film Festivali’nin etkinliğinde futbol oynuyoruz. Görme engellilerin sadece iş hayatında ve sokaklarda değil spor hayatında da yer aldığını göstermek istiyoruz. Engelli bir birey için spor kesinlikle çok önemli. Çünkü sosyokültürel, fiziksel ve ruhsal olarak kendinizi sporla çok net ifade edebiliyorsunuz. Örneğin; ben spor sayesinde birçok ülkeye gittim, gezdim. Birçok ülkeden tanıdığım insanlar oldu. Spor sayesinde bağımsızlığı, hareketlerim daha çok gelişti ve kendinize olan özgüveniniz daha çok artıyor. İnsanlarla iletişiminizde de olumlu bir etkiye sahip oluyor” ifadelerinde bulundu.

“Görseydim yine futbolcu olmak isterdim”

Futbolun kendisi için bir yaşam biçim olduğunu belirten Kunduz, “Ben o futbol topunu ayağım aldığımda benim için farklı bir dünya başlıyor. Futbol oynamak benim için bir yaşam şekli. O topu ayağınıza aldığınızda refleks olarak zaten hareketleri yaptığınız için size gerçekten muhteşem bir doyum veriyor. Ben görüyor olsaydım, yine futbolcu olmak isterdim. Çünkü o saha farklı bir hayat, farklı bir ortam. Bir şeyler başardığınızda insanların size sunduğu alkış ve sevgi gerçekten muhteşem bir mutluluk veriyor” dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 14 21
9. Brighton 14 19
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Granada 15 15
16. Deportivo Alaves 15 14
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7