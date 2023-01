Enerjisa Enerji, Plug and Play ile Silikon Vadisi’ne adım atıyor

Enerjisa Enerji, Silikon Vadisi’ndeki girişimler ve şirketler için en büyük küresel inovasyon platformu olan Plug and Play ile iş birliğine imza attı. Atılan imza ile Enerjisa Enerji, Türkiye’de faaliyet gösteren Plug and Play’in İstanbul Ofisi Akıllı Şehirler Dikeyin kurucu üyelerinden biri olurken bu girişimle beraber ekosistemindeki bilgi ve deneyim alışverişini hızlandırarak sahada proje, iş birliği ve yatırım fırsatları da oluşturmayı hedefliyor.

Sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine koyarak insan ve teknoloji odağıyla daha akıllı ve yeşil bir dünyaya katkı sunmak için projeler üreten Enerjisa Enerji, tüm paydaşları için değer oluşturacak düşünce ve girişimleri hayata geçirecek iş birliklerine devam ediyor. Etki odaklı bir sürdürülebilirlik yaklaşımı ile Türkiye’nin enerji dönüşümüne öncülük eden lider elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketi Enerjisa Enerji, İstanbul’da gerçekleştirilen törenle Silikon Vadisi’ndeki girişim ve şirketler için en büyük küresel inovasyon platformu olan Plug and Play ile yeni bir iş birliğine imza atarak, Plug and Play İstanbul Ofisi’nin Akıllı Şehirler dikeyinin kurucu üyelerinden biri oldu. Tören, Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar ile Plug and Play Türkiye ve EMEA Bölge Direktörü Lale Can Gözübüyük’ün katılımıyla gerçekleştirildi.

“Çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz”

Törende konuşan Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “Enerjisa Enerji olarak bir yandan Türkiye’nin enerji dönüşümüne öncülük edip müşterilerimizin hayatlarını dönüştürüyoruz ve onları geleceğe hazırlıyoruz. Öte yandan, kendi ekosistemimizi de genişleterek ürettiğimiz projeler ile Türkiye’nin dört bir yanında daha fazla insana daha iyi bir gelecek sunabilmek için çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz. Plug and Play ile olan iş birliğimiz sayesinde Enerjisa Enerji, dünyanın en büyük şirketlerini bir araya getiren inovasyon platformuyla bulunduğu sektörde yeni fikir ve girişimler bulmaya ve teknolojik çözüm arayışlarına odaklanacak” dedi.

“Enerjisa ile birlikte başarabileceklerimizin bilinciyle çok heyecanlıyız”

Plug and Play Türkiye ve EMEA Bölge Direktörü Lale Can Gözübüyük, “Türkiye’de enerji denince akla gelen ilk şirketlerden olan Enerjisa’nın da ekosistemimize dahil olmasından onur duyuyoruz. Enerjinin geleceği, dünya gündeminin odağındayken bu konuda strateji oluşturmak sadece enerji şirketleri için değil, devletler için de bir öncelik durumuna geldi. Plug and Play olarak yeni nesil enerji alanında globalde 50’den fazla lokasyonda, yüzlerce paydaşla pek çok açıdan geleceği tasarladığımız çalışmalar yapmaktayız. Artık Enerjisa ile birlikte başarabileceklerimizin bilinciyle çok heyecanlıyız. Yakın zamanda başarı hikayelerimizi sizlerle paylaşacağımıza eminim” diye konuştu.