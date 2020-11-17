Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: "Akkuyu NGS’nin 3. ünitesi için inşaat lisansı verildi"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin 3. ünitesi için inşaat lisansının verildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Akkuyu NGS’nin 3. ünitesi için inşaat lisansı verildi. 2023’te ilk reaktör devreye alınacak ve enerji portföyümüz yeni bir enerji kaynağıyla daha çeşitlendirilecek. Akkuyu’dan yükselecek enerji tüm Türkiye’yi aydınlatacak" ifadeleri kullanıldı.