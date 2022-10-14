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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olay yerine intikal etti. Her iki bakan da şu an olay yerinde konuyla ilgili bilgi alıyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olay yerine intikal etti. Her iki bakan da şu an olay yerinde konuyla ilgili bilgi alıyor.
Genel 14.10.2022, 22:34
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olay yerine intikal etti. Her iki bakan da şu an olay yerinde konuyla ilgili bilgi alıyor.