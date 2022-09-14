Enerji ve su da israf arttı, Dicle Üniversitesi Hastanesi "Tasarruf Timi" ile tedbir aldı

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ tarafından planlanan ve hastane çalışanlarının gönüllü yürüteceği "Tasarruf Timi" ekibi oluşturuldu. Gereksiz su ve elektrik tüketiminin önüne geçilebilmesi için oluşturulan ekip, hastane içerisinde hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirip israfı önlemeye çalışıyor.

İklim değişikliği ve enerji krizinden dolayı küresel ve kalıcı tedbirler alınmazsa dünyanın büyük felaketlerle karşı karşıya kalması kaçınılmaz bir durum almıştır. Bundan dolayı birçok ülke kendi çapında bölgesel tedbir alıyor. Bu çerçevede Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği tarafından hastane bünyesinde gönüllü "Tasarruf Timi" ekibi oluşturuldu. Tasarruf Timi ile hastanede israfın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, hastane gibi, insanların yoğun olduğu kurumlarda bu tür israfın önüne geçilmesi gerektiğine değindi. Akdağ, “Dicle Üniversitesi Hastanesi olarak hastane içerisinde su elektrik ve diğer enerji kaynakları ile ilgili bir tasarruf timi oluşturduk. Dünyada artık bir enerji probleminin olduğu, enerji kaynaklarının sorunlu ve sıkıntılı geçtiği günlerden geçiyoruz. Dolayısıyla doğayı korumak adına Birleşmiş Milletler nezdinde UNESCO’da bir takım uygulamalar ve projeler gerçekleştirmiş. Dicle Üniversitesi Hastanesi, birçok hastanede olduğu gibi çok enerji tüketen kurumlar halindedir. Enerjinin değeri ve kıymeti çok anlamlıdır. Tabi hastanede sadece çalışanlar değil, aynı zamanda hastaneye başvuran hasta yakınları ve refakatçıları da mevcuttur. İnsanların yoğun olduğu kurumlarda bu tarz enerji ve su kaynaklarından israf oluşuyor” dedi.

“Ekibimizin, hastane ve ülkemiz adına enerji tasarrufunda bir farkındalık oluşturacağına ve birçok kurumda dalga şeklinde yayılacağına inanıyorum” diye konuşan Akdağ, “Nasıl ki trafikte gönüllü trafikçi gurubu varsa, biz de hastanemizde gönüllü olarak çalışanlarımızın kendi istekleriyle, bir farkındalık adı altında tasarruf timi oluşturduk. Bu arkadaşlarımızı, örneğin koridor ve odalarda açık olan lambayı, boşa akan suyu kapatmasıyla görevlendirdik. Bu yaptığımız, doğayı koruma ve hem kendi adına hem de hastane adına yararlı bir projedir” ifadelerinde bulundu.

Ekipte gönüllü olarak görev alan Tüp Bebek Merkezi Birim Sorumlusu Neslihan Sağsüs, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, “Hastanemizde kurulan enerji timinde gönüllü olarak çalışmaktayım. Bu grupta olmaktan mutluluk duyuyorum. Hastanemizde enerji tasarrufu konusunda çalışanlarımızı özellikle de hastalarımızı ve yakınlarını bilgilendirmek için elimizden geleni yapacağız. Gelecek nesillerimiz ve çocuklarımız için enerji tasarrufu yapmak zorundayız” ifadelerine yer verdi.

Genel Cerrahi Yoğun Bakım Sorumlusu Leman Delikanlı da, “21. yüzyılda enerji kaynaklarımızın hızlı bir şekilde tükenmesinden ötürü bizler de bu kaynakların daha uzun ömürlü olabilmesi adına bu ekibimizi oluşturduk. Bundan dolayı özellikle üniversitemiz ve şehrimizdeki tüm enerji kaynaklarının bizleri daha ileriye götürmesi için elimizden gelen tüm çabayı sarf edip çalışacağız” şeklinde konuştu.