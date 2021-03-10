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Endüstri mühendisi tarladaki işlerini sanal ortama taşıdı

Kırsalda yaşayan genç çiftçi, dedelerinden beri sürdürdüğü tarımsal faaliyetlerin videolarını sosyal mecrada açtığı kanala yükleyerek bu işlere meraklı olan gençleri bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

Genel 10.03.2021, 09:30
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Endüstri mühendisi tarladaki işlerini sanal ortama taşıdı

Kırsalda yaşayan genç çiftçi, dedelerinden beri sürdürdüğü tarımsal faaliyetlerin videolarını sosyal mecrada açtığı kanala yükleyerek bu işlere meraklı olan gençleri bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine bağlı Yunus Emre mahallesinde yaşayan endüstri mühendisi 30 yaşındaki Hasan Yavuz, dede mesleği olan tarım ve hayvancılığı devam ettiriyor. Tarım ve hayvancılığı zevkle yapan Yavuz, kendi gibi kırsal hayatını merak eden insanlar için sosyal medya hesabından işlerini yaparken çektiği kısa videoları paylaştı. Beğenilen görüntüler üzerine takipçileri Yavuz’a internette kanal açıp daha uzun videolar çekmelerini istediler. Bu fikri mantıklı bulan üniversite mezunu genç çiftçi kanalını açarak kısa sürede videolarını yüklemeye başladı. İlk başlarda cep telefonu kamerasıyla yaptığı çekimlerin olumlu tepkiler alması üzerine Hasan Yavuz, daha kaliteli görüntüler elde etmek için ufak çaplı bir ekipman çantası dizdi.

“Çiftçiler artık izleyerek bilgi sahibi olabiliyorlar”

Yaşadığı yerde yetişen ürünler ve yaptığı hayvancılık hakkında bilgi veren üniversite mezunu çiftçi Hasan Yavuz, video çekme fikrinin nasıl oluştuğunu anlattı. Yavuz, videolarının çekme amacının çiftçiliği merak eden ve hevesli olan genç kuşağa yardımcı olmak olduğunu belirtti. Konuyla ilgili Hasan Yavuz şöyle konuştu;

“Şu an tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktayız. Bu meslek bize dededen miras kaldı. Hatta dedemin de dedesi çiftçiymiş, biz de bu işi yıllardır yapıyoruz. Sulu tarım ve kuru tarım yapmaktayız. Bölgemiz bitki yönünden çok zengin içeriklere sahip, her türlü tarımsal bitki yetişmekte. Yapmış olduğumuz tarımı hayvancılık üzerine devam ettirmekteyiz. Ektiğimiz bitkileri ona göre seçiyoruz. Günlük yaklaşık 250-300 litre kadar süt üretimimiz var. Önceden kendi sosyal medya hesabımda yapmış olduğumuz tarımsal çalışmalarla ilgili kısa videolar atıyordum. Sonrasında bazı arkadaşlarım bu videoları kanal açmamı ve oraya da yüklemeyi önerdi. Bu fikir bana da mantıklı geldi. Yaptığımız işi nasıl yaptığımızı paylaşıyoruz, gelecekteki üretime katkı sağlamak isteyen çiftçiler artık internetten bazı şeyleri izleyerek bilgi sahibi olabiliyorlar. Bu kategoride Türkiye’de çok fazla video çeken de yok. Avrupa’da, Amerika’da bu konuda video çeken kanallar çok fazla. Yaklaşık 25 bin dönüm araziyi işleyip, bu yapmış olduğu işlerin tamamını video çekip paylaşan kullanıcıları var. Bizim öncelikli amacımız da yapmış olduğumuz tarım ve hayvancılığı izleyerek bu işe yeni başlayan insanların bizden bir şeyler öğrenmesi. İneklerimiz için hazırlamış olduğumuz yem rasyonu, nasıl yaptığımız, neyi nasıl yetiştirdiğimiz, hangi tarla ne zaman sürülür, bitkiler ne zaman ekilir, bunlar ne zaman ilaçlanır ne zaman gübrelenir gibi konularda bir bilgi havuzu oluşturmaya çalışıyoruz.”

Takipçileri çiftçiden memnun

Videolarını hangi ekipmanlar yardımıyla çektiğini anlatan Hasan Yavuz, düşük maliyetli araçlarla daha kaliteli videolar elde ettiğini belirtti. Son olarak yüklediği videolara takipçilerinden gelen olumlu tepkilerden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

“Videolarımı çekmeye ilk başta telefonla başladım, sabitlemek amacıyla bir tripot aldım. Ama tarımsal mekanizasyonları daha iyi gösterebilmek için bir de aksiyon kamera almaya karar verdim. Bu aksiyon kameranın diğer ekipmanlarını da aldım, kafa bandı, sabitleme aparatları gibi. Çok fazla ekipman olmadan şu anda videolarımı çekiyorum. Gelen tepkiler şu an için gayet olumlu. Benden bazı şeyler istediler. Örneğin, traktöre takmış olduğum tarımsal mekanizasyon aletlerini daha detaylı anlatmamı istediler. Ben de takipçilerimin istekleri doğrultusunda videolarımı çekerken daha fazla detay vermeye çalışıyorum. Sürüm derinliğini, pulluğumuzu, ekipmanlarımızı daha detaylı tanıtmaya çalışıyorum. İnsanlar gerçekten çiftçiliğe ve tarıma çok meraklılar.”
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