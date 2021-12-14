Endonezya’da 7.4 büyüklüğünde deprem

Endonezya’nın Güney Sulawesi eyaleti açıklarında meydana gelen 7,4 büyüklüğünde depremde 1 kişi yaralanırken, tsunami uyarısı yapıldı.

Endonezya’nın Flores Denizi kıyısında bulunan Güney Sulawesi eyaleti açıklarında yerin 12 kilometre derinliğinde yerel saatle 10.30 sıralarında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 1 kişi yaralanırken, ülkenin Maluku, Doğu Nusa Tenggara, Batı Nusa Tenggara ve Güneydoğu ve Güney Sulawesi bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı. Tsunami uyarısı 2 saat sonra kaldırılırken, şiddetli sarsıntının hissedildiği bölgede halk panikle kaçıştı.