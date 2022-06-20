En uzun gün 21 Haziran'a dair her şey!

EKİNOKS NEDİR?

Ekinoks, gündüz ve gecenin eşit olması anlamına gelir. 21 Mart ve 23 Eylül'de yani yılda iki defa olur. Kelimenin kökeni ise Latince aequus (eşit) ve nox (gece) sözcüklerinin birleşimi olan aequinoctium sözcüğüne dayanmakta.

21 HAZİRAN EKİNOKSU NEDİR?

Yaz gün dönümünde yılın en uzun günü yaşanır. En uzun gün sadece Kuzey yarım küreyi değil; aynı zamanda güney yarım küreyi de etkiler. Bu tarihte Güney Yarım kürede kış başlar ve en uzun gece en kısa gündüz yaşanır.

Ayrıca aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi'ni teğet geçerken güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile almaktadır. Bu tarihin ardından Oğlak Dönencesi'nin güneyinde en uzun gölge yaşanır ve gölge boyları kısalır.

Bu tarih bazı ülkelerde yazın ya da kışın ortası olarak da kabul edilir. Aynı zamanda kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanırken, Güney'de ise 24 saat gece yaşanmaktadır. Yaz gün dönümünde saat 12 olduğunda güneş dik bir açıyla gelir ve yengeç dönencesinde gölge boyu sıfır olur. 21 Haziran gününde Türkiye, yaklaşık 15 saat gündüzü yaşar. En uzun gündüz Sinop'ta, en kısa gündüz Hatay'da yaşanır.