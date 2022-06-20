En uzun gün 21 Haziran'a dair her şey!
21 Haziran'da ülkemizin de bulunduğu kuzey yarıkürede en uzun gündüz yaşanacak. 21 Haziran ekinoksu, en uzun gün, yaz ekinoksu veya yaz gündönümü olarak da bilinir. Güneşin gökyüzünü terk etmek istemediği gün
EKİNOKS NEDİR?
Ekinoks, gündüz ve gecenin eşit olması anlamına gelir. 21 Mart ve 23 Eylül'de yani yılda iki defa olur. Kelimenin kökeni ise Latince aequus (eşit) ve nox (gece) sözcüklerinin birleşimi olan aequinoctium sözcüğüne dayanmakta.
21 HAZİRAN EKİNOKSU NEDİR?
Yaz gün dönümünde yılın en uzun günü yaşanır. En uzun gün sadece Kuzey yarım küreyi değil; aynı zamanda güney yarım küreyi de etkiler. Bu tarihte Güney Yarım kürede kış başlar ve en uzun gece en kısa gündüz yaşanır.
Ayrıca aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi'ni teğet geçerken güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile almaktadır. Bu tarihin ardından Oğlak Dönencesi'nin güneyinde en uzun gölge yaşanır ve gölge boyları kısalır.
Bu tarih bazı ülkelerde yazın ya da kışın ortası olarak da kabul edilir. Aynı zamanda kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanırken, Güney'de ise 24 saat gece yaşanmaktadır. Yaz gün dönümünde saat 12 olduğunda güneş dik bir açıyla gelir ve yengeç dönencesinde gölge boyu sıfır olur. 21 Haziran gününde Türkiye, yaklaşık 15 saat gündüzü yaşar. En uzun gündüz Sinop'ta, en kısa gündüz Hatay'da yaşanır.
EKİNOKS TARİHLERİ
23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarım kürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.
21 Mart (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.
21 Haziran (yengeç ekinoksu): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.
21 Aralık (oğlak ekinoksu): 21 Aralık'ta yılın en uzun gecesi yaşanır. Güneş ışınları Oğlak dönencesine dik açı ile gelir ve güney yarım kürede yaz, kuzey yarım kürede ise kış başlar.