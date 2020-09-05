En sıcak meslek
KAVURUCU SICAKLARIN ETKİLİ OLDUĞU MALATYA’DA TERMOMETRELER 38 DERECEYİ GÖSTERİRKEN, SICAK DEMİRCİLİK MESLEĞİ YAPANLAR İSE KAVURUCU SICAKTA MESLEKLERİNİ YAPIYOR.
Kavurucu sıcakların etkili olduğu Malatya’da termometreler 38 dereceyi gösterirken, sıcak demircilik mesleği yapanlar ise kavurucu sıcakta mesleklerini yapıyor.
Bakırcılar Çarşısında sıcak demirci esnafı Recep Demirci, sıcak ateş başında çalıştıkları için kavurucu sıcaklarda işlerinin zor olduğunu belirterek, ‘’Havalar çok sıcak. Birde mesleğimizin getirmiş olduğu bir sıcaklık var. Ama mecburiyetten mesleğimizi icra etmek zorundayız. Gelen müşterileri boş göndermemeye çalışıyoruz. Onlara gerektiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çocukluğumdan beri bu mesleğin içerisindeyim. Baba ve atalardan kalan bir meslek. Mecburen sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.
Mesleklerinin diğer zorluğundan da söz eden Recep Demirci, “Çırak bulamıyoruz. Ortaokul Lise derken yaş geçiyor. 18, 19 oluyor ve o yaştan sonra çırağın yetişmesi mümkün değil. Bu mesleği yapması için çocukluktan yetişmesi lazım’’ dedi.
|İmsak
|04:59
|Güneş
|06:28
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:45
|Akşam
|19:38
|Yatsı
|21:01
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25