En güzel Laz Böreğini yapmak için yarıştılar

Rize’nin Ardeşen ilçesinde yöresel bir tatlı olan ‘Laz Böreği Yapma yarışması’ düzenlendi.

20 yarışmacının hünerlerini sergilediği yarışmada, onlara puan vermek için oluşturulan jüride Türkiye Aşçılık ve Pastacılık Kurul Üyesi Eğitmen Şef Saadet Güngör, Türkiye Aşçılık Federasyonu Kurucu Üyesi Şef Sabahattin Okumuşoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Ardeşen Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Araştırma Görevlisi Gökhan Onat ve çok gezen Gurme Akif Budak yer aldı. Yarışmada Doğu Karadeniz’in özellikle de Rize’nin en leziz tatlarından olan Laz Böreği’nin orijinalliği bir kez daha tescillendi.

Yarışmacıların görsel, sunum ve tadım kategorilerinde yarıştığı yarışmayı Ardeşen İlçe Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya, Türkiye Kano Federasyon Başkanı Alper Cavit Kabakçi, Artvin Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, Gençlik ve Spor Rize İl Müdürü Gürhan Yıldız, Gençlik ve Spor Artvin İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve STK temsilcileri ile izleyici olarak katıldı.

Yarışmada 395 puan alan Hanife Kepenek birinci olurken, 383 puanla Havva Hatipoğlu ikinci ve 345 puan alan Nuriye Kal ise üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Tüm Katılımcılara sertifika verilirken ilk üçe giren yarışmacılar altın ile ödüllendirildi.