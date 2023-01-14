En güzel kümes hayvanının seçileceği yarışma başladı

Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu tarafından düzenlenen 6’ıncı ‘Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi’ Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde başladı. Gösteride federasyon içerisinde yer alan 50 dernek tarafından kaz, güvercin, tavuk, horoz cinslerinin yanı sıra tavşanlarında bulunduğu bin 450 hayvan sergilenerek yarışıyor.

Gösteri Sandıklı Organize Sanayi Sitesinde bir fabrika içerisinde vatandaşların yoğun katılımı ile başladı. Gösteride federasyon içerisinde yer alan 50 dernek tarafından kaz, güvercin, tavuk, horoz cinslerinin yanı sıra tavşanlarında bulunduğu bin 450 hayvan sergilenerek yarışıyor. Çarşamba günü organizasyona hayvan kabulü yapılırken, Perşembe ve Cuma günlerinde yurt dışından ve ülke içerisinde değişik illerden gelen hakemler tarafından puanlama yapıldı. Cumartesi ve pazar günleri ise dışarıdan izleyici kabul edilen organizasyon Pazar günü yapılacak ödül töreni ile sona erecek.

90 ile 97 puan arasında ödüllendirilen hayvanların üreticilerine Türkiye şampiyonluğu, ikincilik, üçüncülük ve onursal kupa ödülleri verilecek.

“Seçmeler yurt dışından ve Türk hakemlerimiz tarafından yapıldı”

Sandıklı Süs Tavukları Yetiştiricileri Dernek Başkanı Ali Keskin, “50 tane derneğimizin Federasyon çatısı altında gerçekleştirmiş olduğu bir organizasyondayız. 6’ınc Ulusal Hayvanlar gösterisi 1450 hayvanın katılımı ile devam etmekte Çarşamba günü hayvan kabul, Perşembe ve Cuma günü ise puanlamamız yapıldı. Yurt dışından ve Türk hakemlerimiz tarafından yapıldı. Cumartesi ve Pazar da halka açık sergimiz var. 5’incisi Afyon’da düzenlendi. 6’ıncısını düzenliyoruz. Bu yıl da ev sahipliğini yapmak Sandıklı’ya nasip oldu. “

“Her sene çıtayı yükseltiyoruz”

Türkiye Süs Tavukları ve Kümes Hayvanları Federasyon Başkanı Özcan Çetin, “Bu programımız her sene değişik illerde oluyor. Geçen sene Afyonkarahisar merkezde yapıldı. Bu senede Sandıklı’da düzenlemek nasip oldu. Bin 450 hayvanımız içerisinde 50 tane kazımız var. Bunlar hep Avrupa kazları, 65 tane güvercinimiz var, 35 tane tavşanımız var, gittikçe de çatımız genişliyor. İşte tavşanlar girdi Federasyon çatısı altına, Güvercinler var. Her sene çıtayı yükseltiyoruz. Bu bir hobi Türkiye’de yeni bir hobi. Federasyonumuz 6 senelik, Avrupa’da bunlar daha çok yaygın. Hobi olduğu için bu yarışmaları maddi olarak düşünmüyoruz. Çek Cumhuriyetinden, Slovakya’dan hakemlerimiz var. Bulgaristan’dan 4 hakemimiz var. Bizim amacımız kendi yerli ırklarımızı korumak” diye konuştu.