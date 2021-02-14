En çok ilgi güle

Kütahyalılar, Sevgililer Günü’nde en çok güle ilgi gösterdi. 14 Şubat’ta en çok satılan ve tercih edilen ürün gül, ardından da orkide oldu.

Çiçekçi esnafı Erol Arlı, bu sene de en çok ilginin güle olduğunu dile getirerek, "Geçen seneki satış yaptığımız fiyatlar ile bu sene arasında çok bir fark yok. Gülü minimum 15 TL’den satıyoruz. 20 TL’ye olan gül de var. Fiyatlar normal bence ideal olması gereken fiyatlar. Karışık buketlerimiz oluyor aynı zamanda, gül fiyatlarımız bu sene 10 TL’den 20 TL’ye kadar değişebiliyor. Kalitesine göre, ürünün dayanıklılığına göre, vazodaki ömrüne göre fiyatları değişiyor. Müşterilerimize hepsinin evde kalmasını ve mutlu olmalarını temenni ediyorum. İnşallah bu pandemi dönemini de bir an önce geçiririz. Adreslere de gece 00.00’a kadar çiçek dağıtımı yapıyoruz" diye konuştu.