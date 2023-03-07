Empire State Binası depremzedeler için kırmızı-beyaz renklerle ışıklandırıldı

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen yıkıcı depremlerin yaraları sarılmaya çalışılıyor. New York’un simgelerinden biri olan Empire State Binası, depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına kırmızı-beyaz renklerle ışıklandırıldı. Empire State Binası’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Empire State Binası, 6 Şubat’ta meydana gelen acı depremin kurbanlarına destek amacıyla bu akşam kırmızı ve beyaz renklerle parlıyor. Empire State Binası, hayatını kaybeden 50 binden fazla kişiye saygı göstermek ve etkilenen milyonlarca depremzedeye destek olmak için ışıklandırılıyor" denildi.

ABD’de yaşayan fotoğrafçı Aniket Kalpana Dharmik tarafından çekilen binanın fotoğrafı da paylaşıma eklendi.