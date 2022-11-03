Emniyet’in “HAYDİ” projesine otomotiv sektöründen ödül

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) tarafından verilen “Gelecek Elimizde Ödülleri” sahiplerini buldu. Törende Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı “HAYDİ” uygulamasına doğa dostu en iyi uygulama ödülü verildi.

Otomotiv ve ekonomi dünyasını bir araya getiren TOBFED tarafından düzenlenen “Gelecek Elimizde Ödülleri” sahiplerini buldu. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “HAYDİ” uygulaması da törende doğa dostu en iyi uygulama ödülünü aldı. ‘Sürdürülebilir Gelecek Zirvesi’nde konuşan TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, otomotiv sektörünün sürdürülebilir gelecek için elini taşın altına koyduğuna vurgu yaparak, otomotiv satış sonrası hizmetler sektörünün elektrik ve hibrit araçlara göre kendisini yeniden konumlandıracağına vurgu yaptı.

“Bu ödül çok anlamlı”

Ödülü TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş’tan alan Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Vedat Mercan, “Türk Emniyet Teşkilatı’nın bu kadar haksız saldırı altında olduğu bir dönemde verilen bu ödül çok anlamlıdır” ifadelerini kullandı.