banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Bebeği kurtardı, tepkiyle karşılaştı
Bebeği kurtardı, tepkiyle karşılaştı
Beşiktaş’tan TBF’ye tepki
Beşiktaş’tan TBF’ye tepki
Erdoğan'dan, Bahçeli’ye tebrik telefonu
Erdoğan'dan, Bahçeli’ye tebrik telefonu
İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırı davasında karar
İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırı davasında karar

Emniyetin ‘ağır’ ablası mola vermeyen tır sürücülerine göz açtırmıyor

Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli 26 yaşındaki Banu Kırdıoğulları, tır ve kamyon gibi yük taşıyan ağır tonajlı araçların takograflarını inceleyerek sürücülerinin hız ve mola yapmadığını denetliyor. Türkiye’deki ağırlık denetim istasyonlarında nadir rastlanan bu durum için sürücüler de şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Genel 19.03.2021, 09:57
3
Emniyetin ‘ağır’ ablası mola vermeyen tır sürücülerine göz açtırmıyor

Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli 26 yaşındaki Banu Kırdıoğulları, tır ve kamyon gibi yük taşıyan ağır tonajlı araçların takograflarını inceleyerek sürücülerinin hız ve mola yapmadığını denetliyor. Türkiye’deki ağırlık denetim istasyonlarında nadir rastlanan bu durum için sürücüler de şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Antalya Karayolları Denetim İstasyonunda görev yapan 26 yaşındaki polis memuru Banu Kırdıoğulları, 2019 yılı Ağustos ayında Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevine başladı. 2 ay önce eğitimlerinin tamamlayarak Karayolları Denetim İstasyonunda ekip arkadaşı polis memuru Mehmet Söğütlük (45) ile yeni görevine başlayan Kırdıoğulları, ağır tonajlı tır, kamyon gibi araçları denetim noktasında durdurarak evraklarını sorguluyor, takograflarını inceleyerek hız sınırı aşıp aşmadığını ve yeterli süre mola yapıp yapmadığını denetliyor. Kuralları ihlal edenlere cezai işlem uygulayan Kırdıoğulları, mesleğini büyük bir aşkla sürdürüyor. Türkiye’deki çoğu ağırlık denetim istasyonlarında nadir görülen kadın polis memurunun, takografları incelediğini gören sürücülerse şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

“Baka kalıyorlar”

Araçları kontrol ederken sürücülerin kadın polis memuru görünce davranışlarında değişme olduğunu aktaran Kırdıoğulları, “Önce baka kalıyorlar. Şaşırıyorlar açıkçası. Türkiye’nin birçok yerinde yük taşıyan araçları denetleyen bayan polislerimiz çok fazla yok ve temkinli davranıyorlar. Daha kibar oluyorlar” dedi.

“Burada olmaktan dolayı gurur duyuyorum”

Çocukluk hayali mesleğini büyük bir heyecanla sürdürdüğünü dile getiren Kırdıoğulları, “Mesleğimde kesinlikle yükselmek istiyorum. Bu mesleğe başlarken büyük bir heyecanla başladık. O heyecan halen devam ediyor. İnşallah daha başarılı yerlerde olacağım. Her zaman hayalimdi. Şuanda burada olmaktan dolayı gurur duyuyorum” diye konuştu.

“Çalışkan ve hırslı”

22 yıllık polis memuru Mehmet Söğütlük, mesai arkadaşının görevini başarıyla sürdürdüğünü belirterek, “Kamyon ya da diğer büyük araç sürücüleri şaşırıyorlar. Bize karşı farklı konuşuyorlar ama bayan olunca konuşmalarına dikkat ediyorlar. Ceza uyguladığımızdaki tepkileri ona karşı farklı oluyor. Türkiye’de takograf denetimi yapan sadece arkadaşımız var. Çalışkan ve hırslı" ifadesini kullandı.

“İlk defa kadın personelin takograf aldığını gördüm”

Kırdıoğulları’nın denetimine takılan 28 yıllık tır sürücüsü Mehmet Aşçılar da, ağırlık denetim noktalarında ilk defa bir kadın personel gördüğünü belirterek, “Çalışma saatlerimizi kontrol ediyorlar. Mola verip vermediğimizi kontrol ediyorlar. Bu durumdan memnunuz. İlk defa Antalya’nın girişinde kadın personelin takograf aldığını gördüm. İşini iyi biliyor ve kibar. Hoşuma gitti. Takograf işi tekniğe girdiği için, bayanların yapması daha mantıklı” dedi.
Yorumlar (0)
banner422
11°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 28 33
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kasımpaşa 29 31
16. Kayserispor 28 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 26 46
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 27 54
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 27 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 27 20