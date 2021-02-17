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Emniyet’e ilk ATAK helikopteri teslim edildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ilk ATAK helikopteri teslimatının yapıldığını açıkladı.
Genel 17.02.2021, 14:38
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ilk ATAK helikopteri teslimatının yapıldığını açıkladı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ilk ATAK helikopterini aldığını duyurdu. Bakan Soylu, “Emniyetimiz ilk ATAK helikopterini teslim aldı. Hoşgeldin ATAK, ‘Dosta Güven Düşmana P-Atak’. Sağolasınız sayın Cumhurbaşkanım. Emniyet Teşkilatı adına şükranlarımızı arz ediyoruz” ifadelerini kullandı.