Emniyet Genel Müdürü Aktaş’tan "19 Mayıs" mesajı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Dün olduğu gibi bugün de milli birliğimize yönelen her türlü tehdide karşı o güçlü iradeden aldığımız feyzle cevap verecek, istiklal ve istikbalimize her şart ve koşulda sahip çıkacağız" dedi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma , Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Birlik ve beraberlik hissinin önemini vurgulayan Aktaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kurtuluş mücadelemizin meşalesinin yakıldığı, azim, kararlılık ve inançla şanlı bir zaferin ilk adımının atıldığı 19 Mayıs 1919, aziz milletimizin esarete boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği tarihtir. Bağımsızlık ruhunun yeniden canlandığı ve güçlü bir inancın uyanışını simgeleyen o tarihten itibaren milletimiz işgal kuvvetlerini topraklarımızdan söküp atmak için imkânsızlıklara rağmen üstün bir varoluş mücadelesi vermiş ve tarihe mal olmuş eşsiz bir zafer kazanmıştır. Dün olduğu gibi bugün de milli birliğimize yönelen her türlü tehdide karşı o güçlü iradeden aldığımız feyzle cevap verecek, istiklal ve istikbalimize her şart ve koşulda sahip çıkacağız. Bu uğurda gençlerimizin heyecanı, azmi ve hayallerinin yanı sıra milli değerler etrafında sergiledikleri birlik ve beraberlik de ülkemizin her alanda güçleneceğine olan inancımızı arttırmaktadır. Geleneklerinden kopmadan çağın gereklerine uygun bir şekilde yetiştirme gayesinde olduğumuz gençlerimizin yarınlara en iyi ve en güvenli şekilde hazırlanmasını temin etmek ortak gayemizdir. Sevgili gençler, hiç şüphesiz ki ülkemizi yeni ufuklara sizin fikirleriniz, sizin buluşlarınız, sizin hayalleriniz, sizin azim ve kararlılığınız taşıyacak. Hiç şüphesiz ki omuzlarınızdaki bu sorumluluk ve tarihimizden aldığınız ilhamla ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma hedefinde olacaksınız. Bu duygu ve düşüncelerle gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanları şükran ve minnetle yad ediyorum."