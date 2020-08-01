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Emniyet Genel Müdürü Aktaş Tunceli’de
EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ MEHMET AKTAŞ, TUNCELİ’DE BİR DİZİ BAYRAM ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ. GENEL MÜDÜR AKTAŞ, 5 OCAK TARİHİNDEN BU YANA KAYIP OLAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GÜLİSTAN DOKU’YU ARAMA ÇALIŞMALARINI DA YERİNDE İNCELEYEREK ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI.
Genel 01.08.2020, 17:04
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Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Tunceli’de bir dizi bayram ziyareti gerçekleştirdi, Aktaş, 5 Ocak tarihinden bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarını da yerinde inceledi.
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kurban Bayramı nedeniyle geldiği Elazığ’dan Tunceli’ye geçti. Vali Mehmet Ali Özkan’ın eşlik ettiği Aktaş, güvenlik güçleri ile bayramlaşma programı gerçekleştirdi.
Genel Müdür Aktaş, ziyaretleri esnasında 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarını da yerinde inceledi. Uzunçayır Baraj Gölü’ndeki incelemelerde Aktaş, ilgililerden detaylı bilgi aldı.
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