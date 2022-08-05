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Emniyet Genel Müdürü Aktaş Isparta’da

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Isparta Valiliğini ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Genel 05.08.2022, 19:45
Emniyet Genel Müdürü Aktaş Isparta’da

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Isparta Valiliğini ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bir dizi incelemelerde bulunmak için kente gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, valilik önünde Isparta Valisi Aydın Baruş ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı tarafından karşılandı. Aktaş, valilik şeref defterini imzaladı. Valilik makamında istişarelerde bulunan Aktaş, Vali Baruş’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. Mehmet Aktaş, ardından Isparta İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

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