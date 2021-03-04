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Emniyet Genel Müdürü Aktaş: "Bugün itibariyle ülke genelinde 260 bin personelle sahadayız"

Turizm kenti Antalya’da korona virüs denetimlerine katılan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, kontrollü normalleşmeyle birlikte etkin sürekli ve dinamik bir denetim modeline geçtiklerini belirterek, "Bugün itibariyle 260 bin personelle denetim için sahadayız. Denetimlerde amacımız ceza yazmak yada bir yaptırım uygulamak değil, daha çok rehberlik edici, uyarıcı yönü ağır basan denetim anlayışı sergileyeceğiz"dedi.

Genel 04.03.2021, 13:25
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Emniyet Genel Müdürü Aktaş: "Bugün itibariyle ülke genelinde 260 bin personelle sahadayız"

Turizm kenti Antalya’da korona virüs denetimlerine katılan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, kontrollü normalleşmeyle birlikte etkin sürekli ve dinamik bir denetim modeline geçtiklerini belirterek, "Bugün itibariyle 260 bin personelle denetim için sahadayız. Denetimlerde amacımız ceza yazmak yada bir yaptırım uygulamak değil, daha çok rehberlik edici, uyarıcı yönü ağır basan denetim anlayışı sergileyeceğiz"dedi.

Vali Ersin Yazıcı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ile birlikte kontrollü normalleşme süreci kapsamında kentte yaya yoğunluğunun en fazla olduğu Kazım Özalp Caddesi’nde(Kapalıyol) Kovid-19 denetimleri gerçekleştirdi.

Vali Yazıcı ve Aktaş, cadde boyunca kendilerini karşılayan esnafı selamladı ve kurallara uyulmasını istedi.

Yazıcı ve Aktaş, iki restoranların içine girip masaların düzenini ve alınan önlemleri de yerinde gördü. Yazıcı ve Aktaş, kurallara uyan esnafa teşekkür etti daha sonra Attalos Heykeli yanındaki bir sıkma meyve suyu satışı yapan esnafla sohbet etti. Esnafın içecek ikramını geri çevirmeyen protokol, ikram edilen atomu da içti.

"1-2 ay içinde mavi gruba geçmeliyiz"

Denetimlerin ardından açıklamada bulunan Vali Yazıcı, tüm ülke genelinde kontrollü bir normalleşme sürecinin başladığını hatırlattı.

Antalya’nın yüz bin kişideki vaka sayısına göre turuncu renkle yüksek riskli iller arasında yer aldığını aktaran Yazıcı, “ Hedefimiz esnaf ve vatandaşlarımızın gayretleriyle turuncudan maviye geçmektir. Antalya turizmin başkenti ve esnafımızın bunun bilincinde. Turizm noktasında geçen yıl kötü bir sezon geçirdik am bu yıl geçen yılı fazlasıyla telafi edecek bir sezon olmasını ümit ediyoruz. Turizm sektöründe çok ciddi zorluklar yaşandı, bunu hep birlikte aşmak istiyoruz. Bunu aşmamızın yolu da sezon açılıncaya kadar 1-2 ay içinde bizim kontrollü yaşamda hep birlikte kurallara uyarak, yüksek riskliden önce sarı, ardından mavi gruba geçmemiz gerekiyor. Bunu Antalyalı hemşerilerimin başaracağını düşünüyorum” dedi.

"Antalya’yı güzel günler bekliyor"

Antalya esnafının korona virüs kurallarına uymada başarılı olduğunun altını çizen Yazıcı, “ Bu yeni süreçte de kontrollü şekilde, sağlığımız için, gelecek misafirlerimizin sayısını yüksek tutabilmek için, rahat ve güvenli şekilde ağırlayabilmek için tüm hemşerilerimin ve esnalarımızın kurallara uymasını istiyoruz. Bu süreçte herkesin birbirini ikaz ederek, güvenlik kuvvetlerine, denetçilere iş bırakmadan kendimiz kurallara uyarak bu süreci atlatalım. Antalya’mızda güzel günler bizi bekliyor” ifadelerine yer verdi.

"260 bin personel sahada"

Mehmet Aktaş, kontrollü normalleşmede illerin risk durumuna göre 4 kategoriye ayrıldığını ve her ilin verilene göre farklı tedbirler uygulanamasın karar verildiğini aktardı.Ülke genelinde korona virüsle mücadelede bir seferberlik anlayışıyla mücadele edildiğini dile getiren Aktaş, “ Bu kontrollü normalleşmenin döneminin devamının sağlanması ve hem il hem ülkemizi daha iyi noktaya çekebilmek için her kesimin bir duyarlılık göstermesi ve bu işi sahiplenmesi çok önemlidir. Daha önceki denetiler daha çok vali ve kaymakamlarımızın koordinesinde kolluk kuvvetleri üzerinden yürüyordu. Yeni dönemle birlikte bütün kamu kurum ve kuruluşların, STK’ların, yerel yönetimlerin daha aktif şekilde oluşturacakları kendi ekipleriyle birlikte sahada olacağı, etkin ve dinamik sürekli bir denetim modeline geçildi. Bugün itibariyle ülke genelinde 260 bin personelle denetim için sahadayız. Bu denetimlerin yapılması çok önemlidir” dedi.

"Amaç ceza yazmak değil"

Denetimlerdeki amacın ceza yazmak yada bir yaptırım uygulamak olmadığının altını çizen Aktaş, “Daha çok rehberlik edici, uyarıcı yönü ağır basan denetim anlayışı sergileyeceğiz. Bununla birlikte bütün uyarılara rağmen, kuralları uygulama noktasında iyi niyet sergilemeyen kurum ve tesislere yönelik cezaları uygulayacağız. Asil amacımız bir duyarlılık, bilinç oluşturup topyekün bir mücadele ortaya çıkarmaktır. Antalya’da bu bilinç yüksek. Antalya’nın yüksek riskli grupta ama 15 gün sonraki değerlendirmede en azından bir alt gruba gelmesini ümit ediyoruz. Bu bilinç oluştuktan sonra bu sonuç alınacaktır. Ülke olarak, el ele vererek korona virüs salgınıyla mücadelede örnek bir uygulamayı ortaya koyacağımıza inanıyorum"diye konuştu.
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