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Bakan Soylu deprem bölgesinde: "Biraz sonra elektrik ile ilgili herhangi bir kesinti söz konusu olmayacak"
Bursa Valisi Canbolat: "Bursa’mızda da hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durum yoktur"
Emniyet Genel Müdürlüğü: "Düzce’de saat 04.08’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimizle sahadayız. Depremden kaynaklı saha taramalarını yapıyoruz. Yaşanması muhtemel asayiş olaylarına karşı da gerekli tüm güvenlik tedbirlerimiz
Emniyet Genel Müdürlüğü: "Düzce’de saat 04.08’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimizle sahadayız. Depremden kaynaklı saha taramalarını yapıyoruz. Yaşanması muhtemel asayiş olaylarına karşı da gerekli tüm güvenlik tedbirlerimizi aldık".
Genel 23.11.2022, 06:24
Emniyet Genel Müdürlüğü: "Düzce’de saat 04.08’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimizle sahadayız. Depremden kaynaklı saha taramalarını yapıyoruz. Yaşanması muhtemel asayiş olaylarına karşı da gerekli tüm güvenlik tedbirlerimizi aldık".