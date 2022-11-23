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Emniyet Genel Müdürlüğü: "Düzce’de saat 04.08’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimizle sahadayız. Depremden kaynaklı saha taramalarını yapıyoruz. Yaşanması muhtemel asayiş olaylarına karşı da gerekli tüm güvenlik tedbirlerimiz

Emniyet Genel Müdürlüğü: "Düzce’de saat 04.08’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimizle sahadayız. Depremden kaynaklı saha taramalarını yapıyoruz. Yaşanması muhtemel asayiş olaylarına karşı da gerekli tüm güvenlik tedbirlerimizi aldık".

Genel 23.11.2022, 06:24
Emniyet Genel Müdürlüğü: "Düzce’de saat 04.08’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimizle sahadayız. Depremden kaynaklı saha taramalarını yapıyoruz. Yaşanması muhtemel asayiş olaylarına karşı da gerekli tüm güvenlik tedbirlerimiz

Emniyet Genel Müdürlüğü: "Düzce’de saat 04.08’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimizle sahadayız. Depremden kaynaklı saha taramalarını yapıyoruz. Yaşanması muhtemel asayiş olaylarına karşı da gerekli tüm güvenlik tedbirlerimizi aldık".

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