Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan’ın adı, köprü ile mahalleye verildi

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan’ın ismi, Niğde’de bir mahalle ile tarihi köprüye verildi.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, Hacıabdullah Belediye Başkanı Recep Doğmuş, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Fuat Günday ve beraberindekilerle Hacıabdullah beldesinde çay bahçesinde vatandaşlarla buluştu.

Çalışkan, burada yaptığı konuşmada, isminin tarihi bir köprüye ve mahalleye verilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Beldeye gelirken Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Ankara’da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret ettiğini söyleyen Çalışkan, 15 Temmuz’un unutulmayacak bir gün olduğunu söyledi.

Çalışkan, o gün millet üzerine düşeni yapmasaydı, Ömer Halisdemir gibi kahramanlar şehit olmasaydı, Cumhurbaşkanı milletin devletin başında olmasaydı bugün buralarda oturamayacaklarına dikkati çekerek, şunları söyledi: "Allah muhafaza bu darbe başarılı olsaydı bambaşka bir süreç başlayacaktı. Ne olacaktı, DEAŞ denen bir örgüt bir taraftan girecekti, PKK denen bir örgüt başka bir taraftan ülkeye girecekti, ülkenin çeşitli yerlerinde hiç ummadığınız çatışmalar sabotajlar, saldırılar bir takım şeyler olacaktı. Bunların hepsi içeride ve dışarıda planlanmış. Çok şükür ki Türk milleti, dünyaya bir demokrasi dersi verdi. Bu darbenin arkasında olanlara da bir demokrasi dersi verdi. Tabi ki lider en önemli unsur. Liderimiz de dünyaya büyük lider nasıl olunur, bir millet nasıl bir anda milyonlarca insan sokağa çağırıldığında nasıl çıkarılır bunu dünyaya gösterdi”.

O tarihte İstanbul Emniyet Müdürü görevini yürüttüğünü hatırlatan Çalışkan, o mücadeleyi yaparken o anda verdikleri her emirde, aldıkları her kararda devletin ve milletin 20, 30, 50 yılını düşünerek verdiklerini söyledi.

Hacıabdullah Belediye Başkanı Recep Doğmuş da Çalışkan’a beldeye geldikleri için teşekkür etti.

Konuşmalardan sonra, Doç. Dr. Mustafa Çalışkan Tarihi Hacıabdullah Köprüsü, Doç. Dr. Mustafa Çalışkan TOKİ Evleri Mahallesi adı verilen mahalle ve köprü tabelalarının önünde kurdele kesildi.